10-летний мальчик мечтает стать тату-мастером и ежедневно создает невероятные рисунки

Когда мы были детьми, большинство из нас мечтали стать врачами, актерами, учителями, пожарными или космонавтами. Однако времена меняются, и новое поколение выбирает современные профессии. Так, 10-летний мальчик Томас хочет быть тату-мастером, поэтому уверенно идет к своей мечте.

Мама Томаса Кэти Эклунд поделилась некоторыми рисунками мальчика в фейсбуке, это они стали очень популярными, пишет Bored Panda.

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Томас – самый младший из 5 братьев и сестер. К тому же, его родной отец – музыкант и барабанщик группы Brutal Demise, а мама работает фотографом. Интересно, что отчим мальчика также является талантливым художником и прежде делал татуировки.

"У Томаса всегда была ручка и бумага в руке, он еще в два года научиться писать и рисовать", – объяснила Кэти. Сначала мальчик любил рисовать глупые лица и животных, но вскоре перешел к различным предметам. Он также развивает вкус к музыке хэви-метал.



Мальчик делает татуировки ручкой всем желающим / Фото Bored Panda

Томас начал рисовать черепа и анатомические сердца и изображать персонажей, в частности "Пеннинвайза", "Джокера" и других героев Marvel. Он также любит рисовать лица и превращать себя в разных персонажей.

Татуировки для Томаса – это еще один способ сделать людей счастливыми. Он получает вдохновение от своих любимых фильмов, книг и музыки, которую слушает,

– сказала Кэти.

Женщина рассказала, что Томас рисует каждый день и пытается сделать это как можно красивее. Он это делает, когда проснулся, когда ждет школьный автобус, во время дороги в школу и даже в классе.

Интересно, что некоторые из школьников иногда платили Томасу за его эскизы. Однажды он вернулся домой из школы и сказал, что хочет делать татуировки. Поэтому семья создала для него комнату, где есть гелевые ручки и наконечники, и Томас делает "татуировки" за 50 центов.

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