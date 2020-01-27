10-летняя девочка запустила собственную линию одежды для борьбы с расизмом: фото

10-летняя девочка Херис Роджерс решила создать линию одежды после нескольких лет издевательств из-за ее цвета кожи. Она считает, что это дело поможет ей преодолеть страдания и придаст больше уверенности в себе.

Как возникла идея создавать одежду? Известно, что все началось с того, когда 22-летняя сестра девочки поделилась своими фотографиями в своем аккаунте в Twitter с описанием: "Моей сестре только 10, но у нее уже есть достоинство", передает издание Inspiring Life.

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Кроме того, девочка добавила к сообщению тег #FlexinInHerComplexion, что означает – гордиться своей внешностью (в переводе – #combatentecontraoseucomplexo – боец со своими комплексами). 10-летняя Херис хотела вдохновить этой идеей всех любить себя.

Skin coming crazy. GLOW. RT @TaylorAndrea_: My sister is only 10, but already royalty #FlexinInHerComplexion https://t.co/vePZ8YgC7I — Coretta Sance King (@SanceDot) March 26, 2017

Успех публикации ее сестры не только заставил маленькую Херис чувствовать себя гораздо лучше, но и вдохновил ее на создание собственной линии одежды – "Flexin 'In My Complexion" – как способ чувствовать себя более защищенным и помогать другим, кто от этого страдает.

Замысел Херис заключался в том, чтобы другие люди, которые страдают от такого же психологического насилия, смогли преодолеть его и обрести уверенность в себе и своей природной красоте.

Мое видение будущего – это каждый должен быть самим собой и любить себя изнутри и снаружи. Я просто люблю свой цвет лица, я люблю то, кем я являюсь – и все должны это делать,

– сказала она.

Первая партия футболок, по словам Херис, была распродана всего за 10 минут.

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"Что делать дальше? Я точно знаю что буду делать – в ближайшие 10 лет открою собственный магазин одежды, чтоб я могла распространять свое "сообщение" по всему миру, чтобы каждый смог меня услышать", – сказала девочка.