10 неприятных привычек партнеров, которые портят отношения

Отношения – это командная работа, где каждый человек должен вносить собственные усилия. Конечно, у партнеров должны быть общие взгляды на многие вещи, но так бывает не всегда и поэтому различия случаются в любой пары. К тому же, часто партнеры могут иметь ужасные привычки, которые разрушают отношения.

Психологи назвали несколько причин, как вы можете испортить отношения, передает издание Good House.

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Вы сосредотачиваетесь на негативном

Часто в паре встречается такое, что один партнер делает для любимого человека десятки добрых дел, а взамен за это получает нечто негативное (к примеру, вторая половинка даже не может помыть посуду за вас).

Поэтому лучше подумайте о своих поступках и проявляйте к любимому человеку больше доброты и заботы.

Вам бывает скучно

Люди жаждут новых впечатлений. Ведь в рутине каждый день пары начинают томиться и перестают уделять внимание своей второй половинке. Советуем вам немного спонтанности в жизни, которая поможет разжечь новый огонь в ваших отношениях.

Вы не развиваетесь

Развитие интересов вне ваших отношений может помочь укрепить связь с вашим партнером. Попробуйте что-то новое самостоятельно, например, возьмите уроки живописи или сходите на курсы танцев. Развивайтесь и делитесь этим со своим партнером.

Вы неуверенны в себе

Занижение самооценки или неумение найти что-то хорошее в себе приводит к разочарованию и неуверенности в себе. Другими словами, вы подсознательно будете искать способы доказать, что вы недостойны отношений.

Вам неудобно говорить о сексе

Вопрос интима, очевидно, является важным и это стоит обсуждать вместе. Спросите любимого человека, все ли ему/ей нравится в сексе с вами, или, возможно, они хотели бы попробовать что-то новое.

Да, сначала этот разговор будет неудобным, но вы должны интересоваться такими вещами, сделайте это.

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Вы не проявляете интереса к увлечениям партнера

Даже если интересы партнера кажутся вам тривиальными, важно привлечь свое внимание и внимательно слушать, когда он/она будет говорить о них. Это не только будет отличной возможностью узнать больше друг о друге, но и вы покажете свою поддержку.

Вы воспринимаете своего партнера как должное

Когда люди чувствуют себя недооцененными в отношениях, это может привести к возмущению. Поэтому убедитесь, что ваши любимые чувствуют, что вы их цените. Ведь вам нужно всего две секунды, чтобы сказать: "Спасибо" или "Я люблю тебя", но это заставит ваших партнеров чувствовать себя счастливее.

Вы не открыты к переменам

Все люди меняются, даже те, с кем вы уже несколько лет вместе. Как и вы, они будут развиваться, поэтому вы можете принять эти изменения и оставаться вместе или разойтись.

Вы не ставите своего партнера в приоритет

Обязательно сделайте своего партнера приоритетным. Не имеет значения, это новый парень/девушка или ваша вторая половинка уже несколько лет, он/она заслуживает вашего времени и внимания. Поэтому дайте это своему партнеру.

Вы привлекаете к своим проблемам много людей

Ваш лучший друг, парикмахер, коллега, терапевт и косметолог не должны знать обо всех ваших проблемах в отношениях. Чем больше вы говорите негатива о своем любимом/любимой, тем больше эти истории "приклеиваются" в вашем сознании и это может испортить отношения.