10 правил родителей, которые хотят воспитать успешных детей

Все родители мечтают, чтобы их дети достигли успеха в жизни и имели необходимое положение. Но как взрослые должны воспитывать своих детей и какие полезны навыки стоит им прививать? Бесспорно, рецепт правильного воспитания у всех родителей свой, но есть определенные правила, которые могут этому поспособствовать.

Издание Econet поделилось несколькими правилами родителей, которые воспитывают успешных детей.

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Создание хороших отношений

Специалисты Гарвардского университета за почти 70 лет наблюдений и аналитики смогли найти "рецепт" счастливой и богатой жизни. Неожиданный вывод на удивление прост: хорошие отношения делают человека счастливым и здоровым.

Что могут в данном вопросе сделать родители для своих детей? Они могут развивать благополучные связи с родственниками и знакомыми, и учить своих детей формировать и поддерживать хорошие отношения.

Правильно хвалить своих детей

Родители, воспитывающие успешных детей, хвалят их, закрепляя положительные привычки. Это как? Похвала детям звучит за стратегии и усилия, которые реализуются в ходе решения проблем, а не за природные таланты.

Вот несколько примеров:

не хвалите ребенка за высокую оценку за контрольную, а хвалите за то, как он подготовился ;

; не хвалите ребенка за победу в спортивных соревнованиях, а похвалите его упорство и старание на тренировках;

на тренировках; не говорите: "Какой же ты умный!" или "Ты замечательная художница!". Измените мысль на: "Ты прекрасно справился с поставленной задачей!" или "Ты так замечательно рисуешь! У тебя очень хорошо получилось!"

Цель состоит в том, чтобы хвалить именно за прогресс, а не за конкретные минуты успеха.

Не берите на себя детские обязанности

Психологи не рекомендуют делать домашнюю работу за детей. А тем более их школьные домашние задания. Важно прививать практические навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни.



Дайте детям свою поддержку / Фото УП.Життя

Поддержка родителей

Дайте детям понять, что они всегда могут рассчитывать на родительскую поддержку.

И хотя вопрос о том, нужно ли учить детей "не быть размазней", когда трудно, или наоборот – быть для них тем, кто примчится при первом "ай", вызывает дискуссии, специалисты придерживаются точки зрения "бежать по первому зову".

И речь здесь исключительно о поддержке, а не решении проблем ребенка вместо него. Если отвечать на эмоции детей поддержкой, из них вырастут хорошо социально адаптированные люди.

Помочь детям стать стрессоустойчивыми

Стрессоустойчивость, предполагает способность восстанавливаться в короткий срок после сложных ситуаций. Так, стрессоустойчивость дает возможность двигаться от поражения к поражению, сохраняя интерес.

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Подобное отношение к проблемам поможет в будущем встречать трудности лицом к лицу. Подавайте детям хороший пример, а также позвольте им решать свои проблемы и не запрещайте им рисковать.

Защищать их интересы в школе

Важно позволить детям решать свои проблемы, когда это реально. Но, с другой стороны, роль родителей предусматривает действия безапелляционного защитника, в частности в школе.

Есть результаты исследований, которые свидетельствуют, что учебные заведения склонны игнорировать одаренных школьников в пользу роста успешности среди менее способных детей. Поэтому заинтересованные родители должны быть готовы встать на защиту своих детей.

Напоминание детям о своих ожиданиях

Специалисты университета в Эссексе (Великобритания) пришли к выводу, что девочки, чьи родители предъявляли повышенные требования (и систематически напоминали об этом), реже бросают школу или устраиваются на работу, которая плохо оплачивается. Иначе говоря, чем больше родители "пилят" ребенка, тем успешнее он станет в будущем.



Говорите детям о своих ожиданиях / Фото NUS

Надежда на благополучный брак детей

Специалисты Вашингтонского университета (Сент-Луис) пришли к выводу, что благополучный брак дает возможность эффективно работать, получать повышение, больше зарабатывать и получать радость от того, что они делают.

Конечно, брак – это персональный выбор детей, но вы можете показать своим чадам наглядный пример благополучных отношений в семье.

Вдохновлять детей

Финансовая грамотность в современном мире чрезвычайно важна. Многие люди утверждают, что добились успеха, поскольку их родители поощряли их предпринимательские стремления, и у них был хороший шанс воплощать свои амбиции в жизнь еще в юном возрасте.

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Переехать в лучший район

Родители, которые стремятся поддержать своих детей на пути к успеху, могут пойти и на такой радикальный шаг. Например, родители могут переехать в район города, где их дети получат больше возможностей учиться в достойном учебном заведении, посещать курсы, развивать свои таланты и общаться с успешными сверстниками.