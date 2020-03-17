10 простых способов показать любимому человеку свою любовь

Чем больше любви вы вложите в что-то, тем больше ее получите. Это касается и людей в счастливых браках и отношениях. Существует множество способов показать партнеру, насколько вы любите его/ее. И они могут свидетельствовать о том, насколько вы поддерживаете друг друга и имеете эмоциональную близость.

Эксперты по отношениям поделились советами о том, как сделать так, чтобы ваш партнер чувствовал себя любимым и счастливым, что будет способствовать лучшей близости и связи между вами, пишет издание The Healthy.

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"Мелкие вещи приводят к большим изменениям в отношениях", – говорит эксперт Андреа Сирташ.

10 способов показать любимым людям свою любовь

Сделайте им комплимент

Скажите своему партнеру, что он выглядит красивым, сексуальным, хорошо пахнет и тому подобное. И сделайте это в неожиданный момент.

"Вы являетесь лучшим зеркалом для любимого человека. Где еще он найдет чувства того, кто оценит их сущность. Кроме того, вербализируя их лучшие качества, вы подтвердите то, что у них есть здоровые отношения", – говорит эксперт Джим Уолкуп.

Отложите телефон

Электронное письмо, СМС-сообщение или телефонный звонок всегда потребуют ответа. Поэтому сделайте все возможное, чтобы уделить партнеру свое нераздельное внимание, когда вы вместе. Сконцентрируйтесь на своем партнере во время ужина, когда вы едете вместе, на свидании и тому подобное.



Уделяйте время своему партнеру / Фото Unsplash

"Ничто не говорит о том, что человек важен для вас больше, чем ограничения и перерыв для всех других людей", – добавил эксперт.

Попробуйте поразить своего партнера

Не нужно одеваться или иметь прическу такую же, как и в первые дни знакомства, потому что так вы понравились партнеру. Пары должны иметь здоровую потребность продолжать поражать друг друга после нескольких лет отношений. И вы будете чувствовать себя "живее", делая такие вещи.

Много обнимайте

Ничто не заставляет вас чувствовать себя более привязанными к человеку, чем объятия, говорят психологи. Вместо того, чтобы давать друг другу быстрый поцелуй, когда вы видитесь в течение дня, обнимитесь и делайте это несколько минут.

"Через объятия выделяется окситоцин в вашем мозгу, и это заставляет вас и вашего партнера чувствовать себя более эмоционально привязанными", – говорит эксперт из отношений.

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Приготовьте их любимое блюдо

Это таки правда: "путь к сердцу мужчины лежит через их желудок". Поэтому сделайте на ужин любимое блюдо любимого человека, даже если вы этого не едите.

"Только тот факт, что вы знаете, что он/она любит и вы приложили дополнительные усилия, заработают вам много "баллов" на будущее", - говорит Уалькуп.

Спасибо

Выразите свою благодарность, даже за такую мелочь маленькую, как вынести мусор или отвезти детей на тренировку и тому подобное.

"Мы часто начинаем воспринимать вещи как должное или думаем: "Он/она так или иначе должен это делать, то почему я должен его / ее благодарить?". Но ради вашего брака важно сказать "спасибо" – это прямой и простой способ показать свою признательность. К тому же, благодарность не испортит отношения", – говорит психолог.



Говорите "спасибо" любимому человеку / Фото Unsplash

Скажите им "я тебя люблю"

Произнесите эти сердечные слова содержательно и уделите при этом своему партнеру полное внимание. Делайте это, когда вы просыпаетесь, ложитесь спать и выполняете другие аспекты вашей повседневной жизни. Это поможет выстроить лучшие отношения.

Оставляйте им маленькие записки

Если вы постоянно заняты работой или воспитанием детей, то вам может быть трудно выделить даже на две минуты для разговора с любимыми. Но не забывайте, что вы всегда можете донести свое желание и благодарность друг к другус помощью записок.

Оставьте своему партнеру записки на зеркале в ванной комнате, лобовом стекле их автомобиля, или в их сумке. Пишите почти все, что угодно: от "Я тебя люблю", до шуток.