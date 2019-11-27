10 самых дорогих разводов мира: сколько миллиардов получили женщины известных бизнесменов

Некоторым знаменитостям, которые решили развестись, такое решение обошлось очень дорого. Ведь многие из этих мужчин отдали своим женам миллионы и даже миллиарды долларов.

Из-за развода много денег отдали своим половинкам Пол Маккартни, Мадонна, Тайгер Вудс и даже президент Дональд Трамп. Однако их десятки миллионов долларов почти ничего по сравнению с самыми дорогими разводами всех времен, передает издание Business Insider.

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10 самых дорогих развод мира

Алек Вильденштейн и его жена Джозелин

Самым дорогим разводом считают известный разрыв, который произошел в 1999 году – тогда французско-американский бизнесмен и торговец произведениями искусства Алек Вильденштейн расстался со своей 21-летней женой Джозелин.



Алек Вильденштейн и Джозелин

Как сообщается, женщина получила 2,5 миллиарда долларов и еще 100 миллионов долларов США в течение следующих 13 лет (общая сумма выплат мужа составила 3,8 миллиарда долларов).

Руперт Мердок и Анна-Мария Торв

Медиа-магнат Руперт Мердок прожил в браке с журналисткой Анной-Марией Торв 31 год, они имели общих троих детей. Однако со временем у них появились разные интересы, поэтому они решили расстаться в 1998 году.



Руперт Мердок и Анна-Мария Торв

Детали развода неизвестны, однако ходят слухи, что Анна-Мария Торв получила более 1,7 миллиарда долларов. Также известно, что через 17 дней после развода Мердок женился на Венди Дэн, а Торв вышла замуж за Уильяма Маннома через полгода.

Берни Экклстоун и Славица Радич

Один из самых богатых людей Великобритании Берни Экклстоун развелся со своей женой, хорватской моделью Славицей Радич в 2009 году.



Берни Экклстоун и Славица Радич

Их развод оценивают в 1,2 миллиарда долларов. До сих пор деталей не сообщили, но очевидно, что Радич заплатит Экклстоуну, а не наоборот.

Стив и Элейн Вайн

Большие "цацы" казино в Лас-Вегасе Стив и Элейн Вайн были женаты дважды, впервые – в 1963 году (разошлись в 1986 году), а второй раз – в 1991 (но в 2010 году снова расстались).



Стив и Элейн ВайнИх второй развод стал одним из самых дорогих за все времена. Подробная информация показывает, что Элейн получила около одного миллиарда долларов.

Гарольд Хамм и Сью Энн Арналл

Тревожный развод между нефтяным магнатом Гарольдом Хаммом и его женой Сью Энн Арналл закончились тем, что Хамм выписал ей большой чек на 974,8 миллионов долларов.



Гарольд Хамм и Сью Энн Арналл

Арналл не сразу приняла денежный чек на фоне многолетней судебной тяжбы, но в конце все же согласилась его взять в 2015 году.

Аднан Хашогги и Сандра Дали

В 1961 году продавец оружия Саудовской Аравии Аднан Хашогги женился на 20-летней британской женщине по имени Сандра Дали (позже она перешла в ислам и поменяла имя на Сорая). Известно, что в свои богатые времена супруги владели 17 домами, тремя самолетами и тремя яхтами.



Андан и Сорая Хашогги

Пара прожила вместе более 10 лет и развелась в 1974 году. Из-за развода жена получила около 874 миллионов долларов (на сегодня это 2 миллиарда долларов).

Дмитрий и Елена Рыболовлевы

Елена Рыболовлева подала на развод с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым из-за его постоянных измен. Она заявила, что он, к тому же, хвастался этим перед своими друзьями и другими олигархами.



Елена и Дмитрий Рыболовлевы

Суд сначала приговорил Елене 4,5 миллиарда долларов в 2014 году, но после обжалования она получила гораздо меньше – 604 миллиона долларов.

Крейг и Венди Маккоу

Лидер отрасли мобильных телефонов Крейг Маккоу и издательница газеты Венди Маккоу мирно расстались в 1997 году. По расчетному расчету, этот развод превысил 460 миллионов долларов на фонде Nextel, сообщает Forbes.



Крейг и Венди Маккоу

Мел Гибсон и Робин Мур