10 современных проблем в отношениях, с которыми сталкиваются большинство пар
Жизнь в эпоху интернета и социальных сетей не такая классная, как нам казалось: она осложняется чрезмерной ориентацией на себя, даже в отношениях. Потому это приводит к проблемам в паре, которые тяжело решить.
Издание "Тутка" выделило 10 проблем, с которыми сегодня сталкивается практически каждая пара.
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Современные проблемы в отношениях
- Проводят вместе слишком много времени
В современном мире партнеры могут проводить много времени вместе и делают любимого человека центром своей вселенной, забывая о собственной жизни. Однако частые переписки в интернете или страх остаться брошенным создают дополнительное напряжение между людьми.
Поэтому, если вас вдруг начала раздражать вторая половинка или вам стало с ней скучно – попробуйте отдохнуть друг от друга и иметь чуть больше свободного пространства.
- Недопонимание в переписке
Важнейшую информацию люди воспринимают через невербальную коммуникацию – интонацию и язык тела. Однако сегодня мы проводим в сети огромное количество времени, пытаясь понять желания другого человека, выраженные одним словом или смайликом.
Но через переписку нельзя понять всё, вам поможет только телефонный разговор или общение с глазу на глаз.
- Вмешательство родственников
Неумение принимать решения самостоятельно заставляет молодежь искать совета у родственников. Так, часто старшее поколение становится влиятельной частью жизни пары. Однако важно помнить, что родители никогда не узнают наших избранников лучше нас. Поэтому принимайте взрослые решения.
- Слишком публичная жизнь в соцсетях
Пользователи соцсетей часто преувеличивают свою реальную жизнь и украшают её. Но это влияет на них самих – отношения кажутся им ненастоящими.
К тому же, все публикуют посты о счастливых отношениях, не говоря о проблемах в паре. Никто же не знает, что скрывается за любовными историями других.
- Привычка изображать не то, что есть на самом деле
Мы боимся, что партнер причинит боль в отношениях. Поэтому не выражаем свои настоящие ощущения, "носим маски", закрываемся в себе, но наши любимые не понимают, что мы волнуемся за них.
Поэтому они могут только удаляться от нас. Лучше называйте вещи своими именами и говорите откровенно о проблемах.
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- Не хватает храбрости решить конфликт
Современные пары много информации передают через сообщения, и умалчивают о действительно важных вещах. Так, они часто отдаляются от партнера, потому что не хотят начинать серьезный разговор, что может привести к окончанию отношений.
- Соцсети порождают ревность
Сегодня изменять стало легче: если ваш любимый человек "лайкнул" фотографию кого-то другого, то вас это может обидеть. Таким образом в паре процветает ревность и страх быть преданным. Лучше не отслеживайте социальную активность своих любимых в соцсетях.
- Разговоры о бывших партнерах
Не каждый хочет постоянно выслушивать от своего партнера о бывших, так как есть риск подражать образу предыдущих отношений. Поэтому прекратите сравнивать и вспоминать прошлое, живите новой жизнью с новой любовью.
- Искаженное изображение любви
Социальные сети искажают и преувеличивают ощущение любви: на нас давят и навязывают стандарты красоты. Люди хотят начать отношения тогда, когда дойдут наконец до желаемого идеала.
- Постоянное стремление к ярким ощущениям
Фильмы и поп-культура внушили нам мысль, что любовь – это постоянная эйфория и вечное удовольствие. Да, в начале отношений присущи такие чувства, но дальше начинается покой. Однако современные пары, наоборот, разочаровываются в отношениях, когда проходит то первое увлечение.