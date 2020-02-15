10 веселых дел для семьи, которые стоит успеть сделать до конца зимы

Зима почти закончилась, но это совсем не повод грустить. Ибо время можно провести с семьей и использовать по полной. А впереди нас ждет не менее скучная весна. Поэтому мы собрали для вас веселые и крутые идеи, как провести последние зимние дни. Присоединяйтесь!

10 интересных дел для семьи зимой

Отметим, что эксперты рекомендуют отдавать предпочтение активным видам отдыха. Они уверяют, что в течение всего лишь одного часа прогулки на свежем воздухе организм отдыхает и расслабляется больше, чем за целый день "отдыха" на диване.

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Завернуться в одеяла и посидеть на улице

Возьмите с собой надувной матрас и теплое одеяло или плед, сварите теплый какао или заварите чай и проведите время на улице. Ведь зима скоро закончится и этот отдых будет совсем не таким. Если на улице есть снег, то поиграйте в снежки или слепите снеговика.

Записать интересные семейные истории

Вспомните одну или несколько незабываемых историй, которые произошли с вами за эту зиму. Возьмите телефон или камеру и запишите рассказ каждого члена семьи. Через некоторое время вы можете просматривать эти видео или аудио и вспоминать те замечательные времена.

Провести день без гаджетов

Вам надоело, что ваши дети "сидят" в планшете или телефоне больше времени, чем проводят его с вами? Попробуйте отключить сеть интернет или просто отложить телефоны и провести один день с малышами без связи, просто общаясь и играя в игры.

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Есть весь день только здоровую пищу

Покажите детям хороший пример и проведите эксперимент: один день здоровой пищи. Выберите их любимые овощи и фрукты, чтобы все прошло легко. Или найдите какой-то интересный полезный рецепт и приготовьте вместе с детьми.

Посетить мастер-класс

Мастер-классы – это один из замечательных вариантов семейного досуга зимой. Сейчас предлагают немало интересных детских мероприятий на любой вкус: акварельная живопись, гончарное мастерство, разнообразные кулинарные мастер-классы.

Поэтому скорее выберите то, что нравится ребенку, запишитесь на определенный день и час и устройте детям новое увлечение. К тому же, на таких мероприятиях можно найти новых друзей и окунуться в творческую атмосферу.

Потанцевать от души

Наверное, нельзя придумать лучшего способа отогнать плохое настроение или оживить какое-то дело, как потанцевать. Ведь, действительно, танцы выделяют хорошие эндорфины и эффективно сжигают калории. Но еще важнее делать это весело. Включайте бодрую музыку, пойте и веселитесь всей семьей.

Поиграть в любимые игры или сложить пазлы

Наверное у каждого ребенка не есть любимые игры: "Поле чудес", "Монополия", "Угадай мелодию", "Города" и другие. Поиграйте всей семьей – это весело и познавательно. Или купите большой пазл с несложным кадром из мультика или картинкой с новогодним сюжетом. Выберите время, чтобы всем вместе его собрать и весело проведите вечер.

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Устроить домашний концерт или кукольный театр

Придумайте сценарий, подберите детям костюмы, поощрительные призы и демонстрируйте друг другу свои таланты и умения. Чем больше участников, тем интереснее, поэтому концерт можно устроить, пригласив друзей с детьми. И не забудьте снять действие на видеокамеру.

Или же с помощью игрушек и несложных реквизитов устройте настоящему детский спектакль. Самое интересное, если есть куклы-перчатки или фигурки на пальцы. Их можно заранее сшить или смастерить из пластилина. Или придумайте представление с тенями – это тоже очень интересно и всегда весело.

Поехать в аквапарк

Если вы с малышами соскучились по теплому солнышку, морю или реке, можно устроить для всей семьи такой отдых посреди зимы. Ведь во многих городах есть возможность посетить крытый аквапарк, где есть разнообразные экстремальные горки и теплые бассейны. Такой отдых обеспечит незабываемые эмоции для всей семьи.

В саду или лесу зажечь костер

Отдохните у костра, разговаривая или напевая песни. Или, если любят члены семьи, можете рассказать друг другу страшные истории или поделиться своими секретами.

Кроме того, будет замечательно сделать на костре шашлыки, сосиски или печеный картофель. Если любите десерты – то можно пожарить зефир. Это очень вкусно и весело!