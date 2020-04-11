10 вещей, которые должны делать пары, чтобы сохранить свои отношения здоровыми

Здоровые отношения требуют больше, чем просто двух человек, которые любят друг друга. Это требует постоянных усилий и постоянного вклада со стороны обоих партнеров. Отсутствие стараний, как и доверия, очень опасно для пары.

Поэтому издание Yourtango опубликовало несколько советов, которые помогут в отношениях. Если пары делают эти вещи, то их отношения будут долго оставаться здоровыми и счастливыми.

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Сосредоточьтесь на дружбе

Первое и самое главное, что вам следует сделать – это подружиться со своим любимым, потому что вам обоим иногда нужно просто чувствовать себя комфортно друг с другом.

Дружеская пара делится своим горем, счастьем и проблемами. Они всегда смеются, обнимаются и даже плачут вместе.

Будьте романтичными

Помните, как это было в начале отношений? Как вы двое всегда весело проводили время? Помните все те милые объятия и страстные поцелуи? Так не позволяйте романтике угасать в отношениях.

Возьмите свою вторую половину, нежно обнимите и напомните им о старых и счастливых временах. Поговорите об этом и устройте второе первое свидание.



Романтический вечер пары / Фото Unsplash

Научитесь слушать

Все любят тех людей, которые умеют слушать. Поэтому, если вы видите, что у вашего любимого человека напряжение или стресс из-за определенных вещей, то помогите им избавиться от этого.

Поговорите с ними и попробуйте убедить их, чтобы они все вам рассказали. И слушайте их терпеливо. Дайте совет, если есть что-то на уме. И когда ваш партнер перестанет волноваться из-за этих вещей, поцелуйте и скажите, что любите.

Отмечайте юбилеи

Один из самых любимых способов улучшить ваши отношения – это празднование небольших моментов вашей совместной жизни. Речь идет о вашем первом поцелуе, первом свидании и т.д. – те маленькие моменты, которые сблизили вас.

Идея заключается в том, чтобы провести немного прекрасного времени вместе, вспоминая, как это было раньше, а затем повторить те прекрасные вещи, которые вы делали.

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Смейтесь вместе

Еще одна вещь, которую никогда не следует избегать в любых отношениях – это юмор. Пара с хорошим чувством юмора никогда не скучает и не расстается. Это как магический клей, который держит людей вместе.

Цените друг друга

Вы помните, что чувствовали, когда вы впервые пришли на свидание? Есть так много хороших вещей партнера, которые вы заметили в тот день. Поэтому пришло время пересмотреть их и начать ценить друг друга еще больше.

Цените то, как выглядит ваш партнер, то, как он/она одевается, то, как говорит и то, как улыбается. Скажите им, как сильно вы их любите и как вам повезло иметь друг друга.

Готовьте вместе

Вам не нужно тратить тысячи долларов и путешествовать в далекую страну, чтобы провести время вместе и зажечь искру в отношениях. Иногда таких мелочей, как приготовление пищи вместе, достаточно.

Кулинария – это тоже хороший жест сказать кому-то, как вы любите его/ее. Поэтому приготовьте вместе любимое блюдо как команда. Это вас точно сблизит.



Готовьте вместе любимые блюда / Фото Unsplash

Будьте оптимистичны

Люди допускают ошибки, которые потом не забывают, а наоборот – напоминают о них партнеру. И тем самым делают негативную атмосферу в отношениях. Это непосредственно влияет на отношения, и вы начинаете ставить под сомнение доверие друг к другу.

Избегайте этого любой ценой и будьте позитивными. Придумайте более нейтральное объяснение своих действий. Наконец, вспомните о хороших моментах, которые вы имели друг с другом, и улыбнитесь.

Сходите на свидание

Лучший способ оживить искру в любых отношениях – это вместе отправиться в приключенческое путешествие. Упакуйте свои сумки, сядьте на велосипед или в машину и отправляйтесь в приключенческую поездку.

Вы многому научитесь и узнаете друг о друге, а к тому времени, как вернетесь домой, вы много насмеетесь и наговорите.

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Контролируйте свой гнев

Гнев может быть худшим врагом ваших отношений. Это может заставить вас говорить вещи, о которых вы даже не хотите, и закончить здоровые отношения в течение нескольких секунд.

Поэтому научитесь контролировать свой гнев и старайтесь оставаться спокойными и счастливыми. Поговорите со своим партнером, если они сделали что-то, что вам не понравилось, и попробуйте решить проблему, не споря. Донесите свое мнение, но дайте им возможность также объяснить свою часть истории.