10 вещей, которые тайно нравятся мужчинам в женщинах

Не все мужчины выбирают в спутницы жизни девушек с идеальной внешностью и покладистым характером. Часто они ищут в женщинах ту "изюминку", которая их привлекает. К тому же, женщины делают много очевидных вещей, которые вызывают улыбку на лице мужчины и нравятся ему, хоть он и не признается.

Издание Yourtango выяснило, что мужчинам тайно нравится в женщинах. И на самом деле это совершенно обычные вещи.

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Ему нравится, что он улыбается, когда думает о вас

Не имеет значения, занят он на работе, застрял ли в пробке или просто скучно листает Инстаграм. Его восхищает то, что в этот момент в его сознании может возникнуть образ любимой женщины, который заставляет его улыбаться.

Он любит, когда заставляет вас улыбнуться

Мужчина любит видеть свою женщину улыбающейся, ведь это значит, что ей нравится проводить время вместе с ним. И даже больше, он любит вызывать у вас улыбку, даже если это означает, что он неудачно шутит.



Ребятам нравится быть причиной улыбки у любимой/ Фото Unsplash

Он любит быть физически близким

Независимо от того, обнимаетесь ли вы двое на диване, или стоите рядом друг с другом, ожидая такси, мужчина любит быть физически рядом с женщиной. Это прекрасный способ почувствовать физическое и эмоциональное связь с кем-то.

Также мужчинам нравится, когда девушка склоняет свою голову на его плечо. Ведь это означает, что она видят в нем защитника и надежную опору, и мужчина чувствует, что нужен любимой.

Он любит, когда ты играешь с его волосами

Я бы хотел, чтобы я мог дать вам более научное объяснение этому, но все, что я могу сказать, это то, что это самое лучшее.

Этому нет никакого научного объяснения, мужчинам просто это нравится. Он чувствует ваше прикосновение и приятные тактильные ощущения.

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Он любит, когда замечает, что вы смотрите на него

Мужчине, безусловно, нравится, когда он замечают, что женщина смотрит на него, ведь так понимает, что нравится ей. Кроме того, эксперты уверяют, что зрительный контакт имеет важное влияние на человека и может многое рассказывают о нас самих.

Он любит, когда ты делаешь какую-то вещь подсознательно

Возможно, вы зажимаете нос, когда смеетесь, или играете с волосами, когда немного нервничаете. Как бы там ни было, вы можете просто это делать естественно, но он это замечает. А все потому, что это одна из многих мелочей, которая отделяют тебя от другой женщины, которую он когда-либо встречал.

Ему нравится, когда вы без косметики

Большинство мужчин сходятся во мнении, что отсутствие косметики делает женщину более нежной и привлекательной. К такой девушке хочется тянуться, с ней хочется быть искренним и нежным.



Парням нравятся девушки без косметики / Фото Unsplash

Ему нравится у девушки слегка растрепанные волосы

Слишком уложенная прическа вызывает у мужчины ассоциации с чрезвычайно педантичной, суровой и закрытой женщиной, которая не привыкла демонстрировать своих чувств. А вот легкая небрежность в волосах невероятно заводит мужчин. Милая распатланность выглядит игриво и ассоциируется у представителя сильного пола с раскованностью, легкостью и нежностью.

Он любит, когда вы хвалите его на публике

Мужчины просто обожают похвалу, а когда она звучит из уст любимой женщины, это вдвойне приятно. Особенно приятно, когда женщина хвалит своего мужа в компании общих друзей, коллег или совсем незнакомых людей. Это момент гордости, за который мужчина будет ценить свою любимую и единственную еще больше.

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Мужчине нравятся утренние "потягушки" любимой

Мужчине нравится наблюдать за своей любимой, которая та проснувшись, сладко потягивается в постели. Во-первых, в такие моменты можно полюбоваться формами своей любимой в пижаме, а во-вторых, в этом сонном потягивании есть что-то детское и очень милое. В такой момент любимая вызывает прилив нежности и желание обнять.