10 вещей, которые убивают любовь в отношениях

Отношения всегда требуют большой работы в паре с партнером. Если этого не делать, то любовь со временем "умирает". Поэтому психолог Наталья Ломоносова рассказала, какие вещи нужно исключить из отношений, чтобы счастливо жить вместе.

По ее словам, есть целый ряд признаков, которые прогнозируют отношениям потерю доверия и тепла. И именно их следует избегать, если вы хотите сохранить или создать семью, где есть искренняя любовь, пишет Сегодня.LifeStyle.

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10 вещей, которые разрушают отношения

Ожидания

А вместе с этим неизбежны и разочарования. Проекция, которая возникает в голове, не всегда соответствует действительности. Поэтому не ждите, что люди будут такими, как вы себе придумали.

Контроль

Это пагубная вещь, которая влечет за собой недоверие, обесценивание партнера, неуважение к нему и тому подобное. Именно контроль делает несчастными обоих партнеров и мешает радоваться общим моментам.

Неуверенность и отсутствие уважения к себе

Люди с низкой самооценкой постоянно требуют доказательств хорошего отношения к ним. Часто они ревнивы и злые и все время требуют ссор – этаких острых ощущений, чтобы чувствовать себя нужными.



Иногда партнеры специально создают конфликты / Фото Pinterest

Нарушение границ

В частности, мониторинг звонков и мессенджеров нивелируют дистанцию, которую должны обязательно соблюдать люди в паре. Ваш партнер не собственность, у него тоже должно быть личное пространство.

Отказ от ответственности

Ссора, как поиск виноватых, вредит не только отношениям, но и разрушает личность. Ведь вина за все, что происходит внутри пары, лежит на обоих. К тому же, ваш партнер – это ваш выбор.

Отсутствие откровенных разговоров

Особенно о том, что неприятно, не устраивает, расстраивает и тому подобное. К сожалению, часто для таких разговоров не хватает смелости или готовности.

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Боязнь показать себя настоящими

Каждый человек в паре должен не бояться открыть себя партнеру, рассказать о собственных страхах или переживаниях. И не стесняйтесь показать себя и с негативной стороны.

Желание раствориться в партнере

Иногда люди настолько привыкают к человеку, что проводят с ними все свое свободное время. Они хотят постоянно быть рядом и не дают партнеру свободного пространства.

Страх потерять человека, которого любишь

Это тоже разрушает отношения. Прекратите бояться, что любимый человек уйдет от вас, будьте счастливы в данный момент.

Свои представления об отношениях и любви

Не считайте только собственные представления и видения на отношения. Обязательно спрашивайте партнера его мыслях, советуйтесь, что влияет на ваши отношения хорошо, а что нет. Отношения – это не ваше собственное дело.