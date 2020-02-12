10 вопросов, которые обязательно стоит обсудить с партнером до брака

Влюбленные должны прийти к согласию в определенных вопросах перед тем, как вступать в брак. Многие из них индивидуальны и уникальны для каждой конкретной пары. В частности, есть определенные вещи, о которых психологи советуют договориться всем без исключения парам.

Издание Psychology Today поделилось важными вопросами, которые стоит обсудить с партнером до брака.

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Финансы

Очень часто именно деньги становятся причиной конфликта и даже развода. Поэтому эксперты по отношениям рекомендуют заранее обсудить финансовую стратегию в вашей семье. Решите, планируете ли вы откладывать деньги ежемесячно, будете ли вы тратить все, или откладывать на депозит и тому подобное.

Дети

Обсудите сразу, хотите ли вы иметь детей и имеете ли общие взгляды на методы воспитания? Если да, то вам не о чем волноваться.

Релиозные и духовные взгляды

Если у вас одинаковые взгляды на веру, духовные вещи или, как минимум, вы уважаете взгляды друг друга, то можно не беспокоиться. Но если ваш партнер не воспринимает вашу религию, не хочет принимать ее или просит вас перейти в свою – обсудите это.

Сексуальное влечение

Вы должны утвердительно ответить на вопрос, есть ли между вами сексуальное влечение и уважаете ли вы чувства и желания другого человека.

Темы для бесед

Бесспорно, вы должны свободно и легко говорить с партнером на любые темы. Если между вами есть импульс, вы разделяете чувство юмора и вам всегда интересно услышать мнение другого человека – это замечательный знак.

Тип отношений

Поговорите заранее, предпочитаете ли вы открытые отношения или, наоборот, часто ревнуете партнера. Вы должны принять решение, в котором вам двоим будет комфортно.

Решение конфликтов

Вы должны понять своего партнера в конфликтах: он вспыльчив или замыкается в себе во время ссоры? Возможно, один из вас может нецензурно выражаться в порыве гнева, а другой воспринимать это слишком близко. Поэтому стоит заранее в спокойной обстановке обсудить с партнером, как вы будете решать конфликты, чтобы не усугубить ссору.

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Социальная значимость

Не менее важный момент, который психологи рекомендуют обсудить заранее: как вы и ваш партнер относитесь к бедности и богатству, насколько важно для вас место в социуме и как вы оба относитесь к тем, кто может быть выше или ниже вас по статусу.

Взаимоотношения с родней

Психологи советуют выяснить, существуют ли у вас различия в понимании того, как строятся взаимоотношения в семье. Будете ли вы принимать помощь родственников и к каким коммуникациям с ними вы планируете прибегать? Как вы относитесь к родне партнера?

Самоанализ

Вам нравится анализировать собственные действия и реакции, выяснять причины возникновения чувств? Ожидаете ли вы, что ваш партнер будет готов к такому самоанализу и будет открыто об этом говорить?