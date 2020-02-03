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10 золотых правил в воспитании детей, которые должны соблюдать все родители

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Воспитание детей / Фото Каролины Гернандез на Unsplash

Дети наполняют жизнь смыслом, дарят счастье и улыбки. Однако воспитание малышей – это также очень ответственная и важная работа. Ведь именно мама и папа формируют будущую личность и от них зависит, насколько счастливым вырастет их ребенок.

Издание Cluber опубликовало базовые принципы, которым должны следовать все взрослые, чтобы воспитать счастливых и добрых детей.

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Бесспорно, многие пункты вы будете считать очень полезными. Поэтому попробуйте следовать каждому из правил хотя бы какой-то промежуток времени и вы будете приятно удивлены, как изменится ваш малыш.

10 "золотых" правил в воспитании детей

  • Всегда извиняйтесь перед детьми, если вы виноваты.
  • Никогда не думайте, что вы умнее ребенка только по той простой причине, что вы старше.
  • Не забывайте благодарить детей каждый раз, когда они делают что-то хорошее для вас или других людей.
  • Всегда признавайтесь в своих ошибках, и делайте это открыто и искренне.
  • Слушайте своих детей очень внимательно, как бы ни устали после рабочего дня. Никогда не пренебрегайте и не отталкивайте их.
  • Убедитесь, что установили разумные пределы приемлемого поведения.
  • Будьте примером для своего малыша – во всем.
  • Учите их терпению, доброте и любви.
  • Объясняйте детям, что все действия и поступки имеют последствия, хорошие или плохие.
  • Наслаждайтесь воспитанием и заботой о детях. Каждый день и каждую минуту.

Этот список – всего лишь напоминание о том, какую ответственную и важную работу выполняют родители, воспитывая детей. И, если вы действуете как-то иначе, это вовсе не свидетельствует о том, что вы плохие родители. Надеемся, вы просто почерпнете из списка много полезного.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Психология Дети и несовершеннолетние Дети Семья Родители и дети Воспитание
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