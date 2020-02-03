10 золотых правил в воспитании детей, которые должны соблюдать все родители

Дети наполняют жизнь смыслом, дарят счастье и улыбки. Однако воспитание малышей – это также очень ответственная и важная работа. Ведь именно мама и папа формируют будущую личность и от них зависит, насколько счастливым вырастет их ребенок.

Издание Cluber опубликовало базовые принципы, которым должны следовать все взрослые, чтобы воспитать счастливых и добрых детей.

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Бесспорно, многие пункты вы будете считать очень полезными. Поэтому попробуйте следовать каждому из правил хотя бы какой-то промежуток времени и вы будете приятно удивлены, как изменится ваш малыш.

10 "золотых" правил в воспитании детей

Всегда извиняйтесь перед детьми, если вы виноваты.

Никогда не думайте, что вы умнее ребенка только по той простой причине, что вы старше.

Не забывайте благодарить детей каждый раз, когда они делают что-то хорошее для вас или других людей.

Всегда признавайтесь в своих ошибках, и делайте это открыто и искренне.

Слушайте своих детей очень внимательно, как бы ни устали после рабочего дня. Никогда не пренебрегайте и не отталкивайте их.

Убедитесь, что установили разумные пределы приемлемого поведения.

Будьте примером для своего малыша – во всем.

Учите их терпению, доброте и любви.

Объясняйте детям, что все действия и поступки имеют последствия, хорошие или плохие.

Наслаждайтесь воспитанием и заботой о детях. Каждый день и каждую минуту.

Этот список – всего лишь напоминание о том, какую ответственную и важную работу выполняют родители, воспитывая детей. И, если вы действуете как-то иначе, это вовсе не свидетельствует о том, что вы плохие родители. Надеемся, вы просто почерпнете из списка много полезного.