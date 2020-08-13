Многие женщины стремятся забеременеть, но не готовятся к этому с серьезностью. Впоследствии они узнают о проблемах, которые и становятся причиной бесплодных попыток стать матерью. Что стоит спросить у вашего врача перед тем, как беременеть – читайте на "Семьи 24".

Конечно, вам может повезти и вы забеременеете сами без дополнительных консультаций, но лишним не будет перед этим пообщаться с врачом во избежание сложных ситуаций. Поэтому, чтобы увеличить ваши шансы на здоровую беременность, задайте эти 11 важных вопросов во время посещения гинеколога-акушера до момента зачатия. Их порекомендовала доктор медицинских наук и профессор Йельского университета Мэри Джейн Минкин изданию Parents.

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1.Сколько времени мне понадобится, чтобы забеременеть?

Конечно, ваш врач не может точно предсказать, когда вы забеременеете. Некоторые пары беременеют с первой попытки, в то время как другие не могут забеременеть после многих лет регулярных незащищенных половых контактов. Но ваш врач может сделать некоторые общие прогнозы, основанные на вашем возрасте, истории здоровья и прошлом опыте зачатия.

2.Когда мне следует прекратить принимать противозачаточные средства?

Вы не всегда можете забеременеть сразу после прекращения приема противозачаточных средств. Например, гормональные противозачаточные таблетки могут изменить ваш цикл в течение нескольких месяцев после их прекращения. Поэтому обязательно согласуйте момент, когда вам стоит отказаться от контрацептивов.

3.Повлияет ли состояние моего здоровья на мою фертильность?

По словам профессора, некоторые заболевания могут повлиять на вашу способность забеременеть. К ним относят синдром поликистозных яичников, эндометриоз, заболевания щитовидной железы и даже ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). А когда дело касается вашего партнера, проблемы с количеством или подвижностью сперматозоидов могут осложнить зачатие.



Контрацептивы / Фото: Pexels

4. Как мои лекарства повлияют на мою фертильность?

Некоторые лекарства, в том числе лекарства от высокого кровяного давления и эпилепсии, могут снизить ваши шансы на зачатие. Более того, некоторые безрецептурные и рецептурные лекарства могут нанести вред ребенку после того, как вы забеременеете (например, нестероидные противовоспалительные средства, стероиды, некоторые антидепрессанты и нейролептики, а также лекарства для щитовидной железы). Обсудите план лечения других заболеваний со своим врачом, чтобы не возникло опасности для ребенка.

5. Что мне следует принимать: витамины или добавки?

Будущим матерям рекомендуют начать принимать добавки с фолиевой кислотой за три-шесть месяцев до попытки зачать ребенка. Медик говорит, что фолиевая кислота снижает риск возникновения некоторых врожденных дефектов. Ваш врач может также порекомендовать витамины для беременных, особенно если вам кажется, что вам не хватает определенных питательных веществ.

6.Следует ли мне изменить свою диету / режим упражнений / другие привычки образа жизни?

Стоит знать, что избыточная или недостаточная масса тела снижает вашу фертильность. Если у вас есть лишние килограммы, это может стать причиной возникновения диабета, высокого кровяного давления, а также стать причиной кесарева сечения или даже выкидыша. Чрезмерные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение сигарет также могут негативно повлиять на вашу фертильность и беременность. Поговорите со своим врачом о своем образе жизни и спросите, нужно ли вам что-то изменить, прежде чем пытаться зачать ребенка.

7.Нужны ли мне прививки?

Различные вирусные заболевания во время беременности ставят под угрозу ваше здоровье и здоровье будущего ребенка. Защитите своего ребенка от серьезных болезней, регулярно делая прививки. Если у вас еще нет иммунитета, ваш врач сделает вам прививку от кори, эпидемического паротита, краснухи или ветряной оспы до зачатия, поскольку эти вирусы – опасны для беременной женщины. Относительно сезонных прививок против гриппа, столбняка / дифтерии / коклюша / гепатита В, то они разрешены во время беременности.



Полезные советы перед зачатием ребенка / Фото: Pexels

8.Мне обратиться к другому врачу?

Не все гинекологи имеют сертификаты акушерства, поэтому сразу же спросите своего врача, подходит ли он / она для ведения беременности. Если да и вы ему доверяете – тогда смело консультируйтесь с ним. Если же нет, то спросите у знакомых или вашего врача о хорошем акушере.

9.Мне нужно генетическое тестирование?

Вы и ваш партнер можете решить пройти генетическое тестирование, чтобы узнать, являетесь ли вы носителем каких-либо наследственных генетических заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз, болезнь Тея-Сакса и другие. Если результаты окажутся положительными, ваш врач поможет взвесить риски, связанные с естественной беременностью. Один из способов предотвратить передачу заболевания потомству – это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с предимплантационной генетической диагностикой (ПГД). Это позволяет родителям проверять эмбрионы на наличие этих генетических заболеваний.

10.Почему я не могу забеременеть?

Если вы год безрезультатно пытались зачать ребенка (или шесть месяцев, если вам больше 35 лет), вы, вероятно, имеете дело с бесплодием. Сегодня этим заболеванием страдает каждая восьмая американская пара. Ваш врач оценит вас и вашего партнера, чтобы определить причину бесплодия, а затем он попытается вылечить бесплодие с помощью лекарств или займется лечением основных заболеваний.

11.Что мне делать после положительного результата теста на беременность?

Многие пары не знают, что делать, узнав, что у них будет ребенок. Следует ли им сразу обратиться к акушеру или подождать, пока плод станет достаточно взрослым, чтобы появиться на УЗИ? Ваш врач-гинеколог может дать свой экспертный совет по этому вопросу.



Консультируйтесь с врачом перед зачатием / Фото: Pexels