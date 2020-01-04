11 качеств, по которым женщины ищут будущего мужа

Бесспорно никто не идеален – все мы имеем хорошие и плохие качества. Но когда речь идет о выборе партнеров для брака, то мы ищем лучшие качества. Как и мужчины, женщины тоже обращают внимание на определенные признаки, выбирая будущего мужа. Это помогает понять, подходит ли им партнер, за которого они хотят выйти замуж.

Качества представителя противоположного пола, на которые женщины смотрят прежде, чем выбирать будущего мужа, опубликовало издание Boldsky.

Интересно! Как стать идеальной женой: полезные советы

Честность

Именно это качество является основой всех отношений, поэтому очень важно в паре оставаться верным своему партнеру. Поэтому выбирая своего будущего мужа, женщины ищут открытого и честного партнера, которому они могли бы доверять и полагаться на него.

Выполнение обещаний

Женщины не любят мужчин, которые не выполняют свои обещания, особенно перед бракосочетанием. Заметим, что это касается не только отношений, но и карьеры и семейных обязанностей.

Также женщины смотрят, пунктуален ли их потенциальный муж.

Забота

Всем нравится чувствовать себя любимым, независимо от пола, и поэтому все женщины ищут мужчин, которые могут принять их недостатки и будут продолжать любить.

Женщины нуждаются не в той любви, которая характеризуется физической любовью и комплиментами ежедневно, а той любви, когда мужчины проявляют заботу и уважение к любимой. Это заставляет женщин гордиться своим выбором.



Женщины любят заботливых мужчин / Фото Yandex

Финансовая стабильность

Большинство мужчин спрашивают: "Почему женщины ищут богатых мужчин?" Но ответ на этот вопрос таков – женщины ищут мужчин, которые могут удовлетворить финансовые потребности семьи.

Если пара каждый раз переживает финансовый кризис и не имеет стабильного дохода, то это, безусловно, пошатнет корни отношений в перспективе. Ведь женщины предпочитают оставаться финансово защищенными в супружеской жизни.

Амбитность

Женщины любят своих партнеров, которые имеют фиксированную цель и не «блуждают». То есть прекрасный пол не любит мужчин, которые ленятся. Зато им нравятся мужчины, которые имеют мотивацию и четко идут к своей мечте.

Даже женщины-домохозяйки хотят, чтобы их мужчины достигли карьерных целей.

Интересно! Сноуглобинг: чем опасен новый термин об отношениях

Уверенность

Женщинам нравятся уверенные в себе мужчины, которые знают, чего они хотят от жизни. Также женщины хотят, чтобы их партнеры время от времени давали хорошие и умные советы.

Понимание

Поскольку женщины оставляют дом родителей, чтобы жить с мужчинами после свадьбы, они хотят, чтобы их будущие партнеры были понимающими и сочувствующими.

Женщина непременно будет игнорировать мужчину, который не хочет менять свои вредные привычки или не готов идти на компромисс.



Женщинам нравится, когда мужчина идет на компромисс / Фото MedicForum

Поощрение

Женщины любят мужчин, которые поощряют и поддерживают их в важных решениях. Они предпочитают мужчин, которые видят в них лучшее и которые помогают им достичь карьерных целей.

Юмор

Без юмора жизнь может быть скучной. Женщины любят мужчин, которые могут заставить их смеяться.

Это не означает, что мужчины должны постоянно выступать в роли шутника, но момент, когда мужчина заставляет любимую улыбаться даже в мрачной ситуации, безусловно завоюет женское сердце.

К теме! Как сохранить романтику в семье: 7 любовных привычек на каждый день

Семейная ориентированность

Женщина всегда хочет, чтобы мужчина заботился о своей семье и относился к ее родителям, как к своим. Она никогда не выйдет замуж за мужчину, который, возможно, будет презирать ее семью.

Также женщина хочет, чтобы ее муж удовлетворял все потребности семьи и ухаживал за родными в трудные времена.

Сексуальная удовлетворенность

Как и мужчины, женщины также любят хороший секс, потому физическое удовольствие для них тоже важно. Особенно, если речь идет о браке. Половой акт может оттолкнуть женщин, или наоборот – заставить любимую чувствовать себя эмоционально комфортно.

Мы забыли добавить в список комплименты, но все знают, что женщины это любят.