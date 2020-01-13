11-летний мальчик открыл магазин для малообеспеченных семей

11-летний Обочо Питерс из Бруклина открыл благотворительный магазин для малообеспеченных семей, которые имеют малышей, и продает использованную, но опрятную детскую одежду.

По его словам, мальчик мечтает, чтобы нуждающиеся семьи могли тратить меньше денег на одежду и больше на образование своих детей, передает издание USA.one.

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"Я хочу помочь людям, чтобы они могли сэкономить деньги на одежде и создать денежный запас для накопления средств на колледж своим детям", — пояснил Обочо Питерс. Поэтому эту мечту он осуществил в свой 11-й день рождения.

Мать Обочо восхищается предпринимательским духом своего сына. Она рассказала, что идея благотворительного магазина родилась около двух лет назад, когда Обочо после просмотра блокбастера "Мстители: Война Бесконечности" захотел больше игрушек, чем его мать могла себе позволить..

Тогда 9-летний мальчик разработал план. "Он сказал мне, что хочет продать всю одежду, которая ему больше не подходит, поэтому ему не понадобятся деньги", — сказала мама Обочо.

С этим его поздравил и президент Боро Эрик Адамс. "Я так горжусь тобой. Я верю, что это только начало. Люди во всем мире увидят это", – сказал Эрик Адамс на церемонии разрезания ленты.

Obocho Peters just turned 11 today, but he’s already making a difference in his community.



I was so proud to join him, his family, and supporters to cut the ribbon on his new thrift store in @BklynCommons, which sells children’s clothing and shoes to low-income parents. pic.twitter.com/yIt2eegC44 — Eric Adams (@BPEricAdams) 28 грудня 2019 р.

У мальчика есть еще мечты и цели. Он хочет распространить свою идею благотворительного магазина по всему миру и организовать бесплатные курсы финансовой грамотности для жителей своего сообщества.