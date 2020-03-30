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12 забавных фотографий от родителей, которые застряли на карантине со своими детьми

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Дети на карантине / Коллаж Семьи 24

На время карантина все школы закрыты, а родители часто работают из дома, поэтому не могут постоянно контролировать поведение своих малышей. Поэтому, дети порой развлекаются на полную и попадают во всевозможные неприятности и потом зовут на помощь родителей.

Издание Bored Panda собрала несколько интересных фотографий, которые показывают печаль и радость отцовства во время карантина.

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Жизнь может быть очень веселой, когда ты с детьми целый день. Однако, это означает, что занятия и игры для детей важнее, чем раньше, ведь им некуда использовать энергию, сидя постоянно в доме.

Поэтому, смотрите, как некоторые родители пытаются справиться со своей малышней на карантине. Эти фотографии разные, но каждая поражает: от удивления до грусти или даже шока.

Смотрите фото родителей из карантина, который они проводят с детьми


Как заинтересовать детей? Вместо того, чтобы позволять ребенку сидеть в окружении электронных устройств целый день, лучше заняться чем-то, что на самом деле поможет в их развитии.

Тем временем Мишель Мартин, профессор информационной школы Вашингтонского университета, рекомендует родителям включить для детей какие-то аудиокниги. Так, в то время как ваш малыш слушает, к примеру, "Гарри Поттера", вы сможете сосредоточиться на работе

Автор: Мария Бондар
Теги: Воспитание Дети Семья Родители и дети Фото дня
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