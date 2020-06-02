13-летняя Микаила Ульмер из США основала компанию Me & The Bees Lemonade, которая производит вкусные лимонады, которые продаются в более 500 магазинах по всей Америке.

Интересно, что свой бизнес Микаила совмещает с учебой. Так, один раз она может сидеть за партой, а в следующий – выступать на конференции по предпринимательству, пишет BBC.

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Иногда ей приходится даже пропускать занятия, чтобы провести собеседование или поехать на телевизионное шоу, или же пропустить выступление в шоу или презентацию, потому что она имеет большой проект или контрольную работу в школе.

В 2018 году Микаила продавала около 360 тысяч бутылок лимонада в год, в том числе в такой популярной сети супермаркетов в США как Whole Foods Market. Такое успешная дело и сделало ее одной из самых молодых обладательниц бизнеса в Америке.

И хотя Микаила уже подросток, она фактически управляет своим бизнесом в Остине, с тех пор как ей исполнилось четыре года. Так, в 2009 году с постоянной помощью своих родителей, девушка впервые начала продавать свой лимонад. Тогда она поставила перед родительским домом стол и начала продавать лимонад, сделанный по рецепту ее прабабушки с 1940-х годов.

Но малышей часто жалили пчелы, когда она брала мед для лимонада, поэтому Микаила начала больше изучать эту тему. А потом отдала часть своих заработанных денег организациям, защищающим медоносных пчел.

Через некоторое время Микаила начала поставлять лимонад в местную пиццерию, и с тех пор ее бизнес начал расти.

Но мать Микаилф ДиАндра и отец Тео также активно занимаются бизнесом, то кто же им на самом деле управляет? "Сначала я все делала сама, готовила лимонад за своим столом, но потом мои родители сделали несколько хороших этикеток для бутылок", – говорит Микаила.

И когда бизнес начал расти, девочке пришлось признать, что она не может справиться со всем самостоятельно. С тех пор родители начали ей помогать. По словам Микаилы, главное – это командная работа.

Интересно, что большой "скачок" в бизнесе произошел в 2015 году, когда Микаиле было девять. В начале года она выиграла контракт на поставку лимонада в сети супермаркетов Whole Foods Market.

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"У нее был уникальный продукт, который был хорош на вкус, а также сильная, настойчивая основательница и социальная миссия. Нас поразила Микаила как молодой предприниматель", – рассказала представительница супермаркета Дженна Гелганд.

В том же году Микаилу увидели телезрители по всей Америке, когда она появилась в реалити-шоу о предпринимателях. Ее обращение к потенциальным инвесторам было достаточно успешным и убедило одного из них – голову фирмы по производству одежды FUBU Деймонд Джона – инвестировать в ее бизнес 60 тысяч долларов.

Отметим, что ее успехи также оценил бывший президент США Барак Обама. В 2015 году он пригласил ее в Белый дом, а через год представил ее на женском саммите.



Микаила Ульмер с Бараком Обамой / Фото Getty Images

Микаила говорит, что сейчас хочет начать новый бизнес, однако также не забывает и о школе. "Я хочу создать новые компании, поскольку иногда с одной компанией я начинаю скучать. И мне нравится придумывать новые названия и логотипы", – говорит она.