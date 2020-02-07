13-летний мальчик открыл собственную компанию и создает галстуки для бездомных животных: фото

13-летний американец Дариус Браун создал собственную компанию Beaux & Paws, которая производит галстуки-бабочки для бездомных животных. Мальчик посещает приюты в разных штатах и раздает животным собственные изделия бесплатно.

Сейчас он собирает средства, чтобы расширить производств и посещать еще больше приютов для собак в США, пишет издание Today.

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Как у мальчика возникла такая идея

Мальчика Дариуса поразила история сотен животных, которые оказались в приютах после мощных ураганов, произошедших в сентябре 2017 года.

Отметим, что собак и кошек было так много, что они подлежали эвтаназии (принудительное прекращение жизни животных в безболезненной форме, – ред), если за определенный период их никто не заберет домой.

"Это помогает собаке выглядеть заметно, очень привлекательно и это помогает им найти любящий дом. Я люблю всех собак и котов", – признался Дариус.

Тогда Браун начал дарить животным в приютах галстуки-бабочки собственного производства. Он даже пытался сделать их милее и красивее, чтобы они быстрее нашли хозяев.

Открытие собственной компании

Дариус начал моделировать галстуки и носить их в приюты ежедневно. Люди увидели это и останавливали его на улице, чтобы спросить, где они могут купить такие же. Поэтому мальчик запустил собственную компании Beaux & Paws, чтобы изготавливать бантики для людей и их домашних животных.

Впоследствии о таких действиях мальчика стали писать СМИ, а граждане США присылали Дариусу изысканные ткани, чтобы бабочки были еще более элегантными и стильными.

Сейчас мальчик активно ведет страницы в соцсетях, где рассказывает о своей деятельности. Его страница в Instagram имеет более 45 тысяч подписчиков.

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