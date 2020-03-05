14 мифов о разводе, которые не позволяют вам двигаться дальше

Существует много распространенной дезинформации и плохих советов относительно развода. Поэтому мы собрали несколько самых ложных толкований о расторжении брака, которые присущи как женщинам, так и мужчинам. Избавьтесь от этих мифов, и вы перестанете считать себя жертвой и сможете двигаться дальше.

Многие люди страдают, продолжая верить "советам" по разводу, которые влияют на их жизнь, пишет Yourtango.

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14 мифов о разводе, которые не позволяют двигаться дальше

Все разводы одинаковы

Поверьте, все разводы разные и они зависят от многих факторов. Ваш брак точно не был похожим ан другое супружество (даже если это ваши друзья или родные), поскольку вы и ваш уже бывший партнер – две уникальные личности. Ваш развод будет таким же уникальным, как и вы.

Паре нужен год, чтобы пережить развод

Это ложное утверждение. По словам тренера по разводам, каждая пара отличается друг от друга и она требует разного количества времени, чтобы восстановиться после развода.Некоторым людям, которые годами были в браке, достаточно легко восстановиться за несколько недель или месяцев, а другие иногда могут годами страдать и чувствовать себя разбитыми. Это зависит от того, сколько усилий вы готовы вложить в себя и продолжать свою жизнь.

После развода каждый может испытывать разные эмоции / Фото Medium

Все, кто переживает развод, имеют одинаковые эмоции в таком же порядке

Да, есть сходство между эмоциями, которые люди испытывают, когда сталкиваются с восстановлением после разводов, но каждый переживает их в разном порядке, разной интенсивности и разной продолжительности.

Члены вашей семьи всегда будут переживать с вами развод

Это не совсем ложь, потому что вы действительно можете рассчитывать на свою семью, однако большинство членов семьи просто не знают, как помочь вам с разводом. Вам все равно придется самому это пережить, потому что семья не сможет давать именно ту помощь, которая вам нужна.

Нужно жалеть себя

Нормально чувствовать себя плохо, когда вы переживаете развод. Ведь надежды, мечты и ожидания, которые у вас были, когда вы поженились, не оправдались. Большинство людей испытывают горе, когда заканчивается их брак.

Хорошо, чтобы вы чувствовали какую-то грусть за собой, однако если это единственное чувство у вас, то, возможно, вам нужно обратиться к кому-то и получить больше поддержки, чтобы "вылечиться".

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Вы должны чувствовать гнев на своего бывшего партнера

Большинство людей в какой-то момент во время развода испытывают гнев на своего бывшего партнера, но это не обязательно стоит делать.Есть люди, которые разводятся и на самом деле продолжают прекрасно общаться друг с другом, и иногда еще лучше, чем в браке.

Каждый испытывает депрессию, когда расстается

Большинство людей испытывают грусть, когда решают расстаться, но грусть не является синонимом слова "депрессия". Это разные состояния и не все переживают конец брака одинаково.

Люди, которые были женаты недолго, легче переживают расставание, чем те, кто прожил вместе много лет

На самом деле не существует правил относительно того, сколько времени вам нужно, чтобы пережить развод.

"Одна женщина, муж которой захотел расстаться после девяти месяцев брака, была опустошена и ей потребовалось около года, чтобы пережить горе. Зато есть люди, которые поженились 10 лет назад, но закончили брак разводом и были оба довольны", – сказал эксперт.

Некоторые пары добровольно идут на развод / Фото Politeka

Все принимают антидепрессанты, когда расстаются

Это подобно тому, когда мы были подростками и говорили родителям, что другие так делают, поэтому нам это тоже нужно делать. Но это неправильно, каждый индивидуален. Не всем нужны антидепрессанты, когда они расстаются.

Ваш бывший партнер – единственная причина, почему ваш брак не удался

Даже если ваш бывший партнер вел себя так, что это поспособствовало разводу, вы все-таки тоже играли какую-то роль в неудаче брака.

Вы должны грустить, когда расстаетесь

Вам может быть грустно, вы можете почувствовать облегчение, вы можете злиться или вы можете почувствовать какую-то другую эмоцию во время развода. Не существует ни одного правила, которое говорит о единой эмоции, которую вы должны испытывать во время развода, в частности грусть.

Вы должны сразу начать ходить на свидания

Не все чувствуют себя готовыми к свиданию после развода. Нет причин, свидетельствующих, что сразу нужно начинать ходить на свидания. Найдите свое время, когда будете готовы это сделать.

Чем быстрее вы вступите в другие отношения, тем быстрее победите развод

Это работает для нескольких людей, но для большинства – нужно иметь немного больше времени, чтобы снова познакомиться с кем-то и перейти к новым отношениям.

Развод означает, что ты неудачник

Развод означает лишь, что ваш брак не сложился. Это не обязательно должно означать что-то о вас, как о человеке.