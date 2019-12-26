10 вещей, которые женщины считают привлекательными в мужчинах

Когда мужчины говорят о том, что им нравится в женщине, они могут назвать ее фигуру или красоту. Зато женщины обычно видят другие факторы, когда считают мужчину привлекательным. Это может быть то, как он смотрит, смеется или даже то, как водит автомобиль.

Издание Boldsky назвало несколько вещей, которые женщины тайно находят привлекательными в мужчинах.

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Ведет девушку, держа руку на ее спине

Женщинам нравится быть с тем, кто умеет к ним уважительно относиться. Им нравится, когда мужчина ведет любимую к машине или стулу, положив руку на ее спину. Так, женщина чувствует себя комфортно и безопасно.

Смотрят на женщин "мягким" взглядом

Обычно женщинам не нравится, когда мужчина пристально смотрит на нее. Зато они отдают предпочтение тем парням, которые смотрят ласково на свою возлюбленную.

Физическая форма

Очевидно, что мужчины любят женщин, которые остаются в форме и уверены в себе. Так же женщинам нравятся мужчины, которые тренируются и имеют рельефную фигуру. Их бицепсы и широкие плечи являются достаточно привлекательными для женщин.

Женщины любят мужчин, которые держат себя в форме / Фото MTV

Когда мужчины дотягиваются до верхней полки

Не все женщины высокие, поэтому им трудно добраться до верхней полки. Поэтому, когда в этом на помощь приходят мужчины, женщины действительно считают это привлекательным и соблазнительным.

Приготовление еды

Если вы действительно хотите поразить женщину своей мечты, то вы должны знать, что она любит есть. Если она является гурманом, вы можете приготовить для нее специальное блюдо. Даже если мужчины не умеют готовить, они могут просто заварить чашку кофе и сделать тосты и это точно впечатлит женщину.

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Когда мужчины поддерживают и дают советы

Мужчины, которые проявляют поддержку женщине и предлагают им помощь, действительно могут завоевать их сердца. Девушкам нравятся мужчины, которые готовы помочь и дать совет. Это дает им почувствовать, что он действительно заботится о них.

Предлагают свою куртку или пальто

Проявление заботы и уважения – это то, что заставляет женщин чувствовать привлекательность к мужчинам. Девушки любят, когда мужчины предлагают им свою куртку или пальто, когда первые испытывают холод. Женщинам нравится этот жест мужчин и они считают это одной из лучших вещей, которые делает парень.

Проводят рукой по ее волосам

Женщины любят, когда мужчины неожиданно проводят пальцами по ее волосам. Им также нравится, когда мужчина закладывает пряди волос девушке за ухо. Это заставляет женщин поверить, что вы заботитесь о них.

Парень гладит волосы девушки / Фото etolubov

Плавно водят авто

Мужчинам может нравиться быстрая езда, но женщины хотят быть с мужчинами, которые ездят спокойно и безопасно. Женщины никогда не увлекаются парнями, которые любят похвастаться.

Признают присутствие женщины

Женщина любит, когда мужчина уделяет достаточно внимания ей. Они могут не знать, но это делает их привлекательным, когда парни проявляют уважение и вежливо разговаривают с девушкой. Она обязательно заметит эти мелочи.