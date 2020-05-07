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15 эмоциональных фотографий отцов, которые впервые встретились со своим ребенком

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Первая встреча папы с ребенком
Первая встреча папы с ребенком / Motherly

Нет более трогательного чувства, которое можно сравнить с моментом, когда становишься мамой, но так же мило, когда вы видите своего партнера с ребенком впервые.

Возможно, именно поэтому во всем мире услуги фотографа во время рождения ребенка также становятся все более популярными. Ведь такие фотографии – одни из самых мощных во всем мире и особенно в жизни новоиспеченных родителей.

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Подписчики издания Motherly поделились собственными фотографиями тех драгоценных моментов первой встречи с ребенком. Ниже опубликовано 15 самых трогательных из них:

Смотрите интересные фото родителей, которые впервые встречаются с ребенком:

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости США Дети Беременность и роды Семья Фото дня Родители и дети
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