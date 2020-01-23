15-летний парень лишил маму и папу родительских прав и будет получать алименты

Подросток подал в суд, чтобы лишить своих родителей прав в отношении него. Парню удалось выиграть дело, так что теперь мама и папа будут выплачивать ему алименты.

Иск удовлетворил Полонский районный суд Хмельницкой области. Супруги не возражали против лишения их родительских прав.

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15-летний парень будет получать от каждого из родителей алименты в размере по 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия.

Почему юноша подал в суд на родителей? Парень рассказал, что с рождения живет с бабушкой и дедушкой, а родные мама и папа о нем никогда не заботились. И добавил, что они ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют парня.

Бабушка, которая присутствовала на судебном заседании, подтвердила то, что родители не занимаются ее внуком, и поддержала парня в его намерениях.

Отметим, что согласно пункту 2 части 1 статьи 164 Семейного кодекса Украины, родители могут быть лишены прав, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка. Между тем ребенок, который достиг четырнадцати лет, имеет право подать в суд иск о лишении родительских прав.