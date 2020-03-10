15 минут в день наедине с ребенком: инструкция от мамы, как сделать жизнь спокойнее

Одна мама, которая ухаживает за детьми дома, недавно поделилась интересным опытом и дала совет, как оставаться в здравом уме, не прекращая выполнять свои домашние обязанности.

Краткой инструкцией, как провести день с детьми, поделилась мама Анна в фейсбуке в группе под названием "Мама, которая организовывает, убирает, готовит и общается", пишет издание Mirror.

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Анна рассказала, какой тяжелой была ее повседневная жизнь, когда одному из ее детей было около года, а другому – около трех лет. "Я была физически, умственно и эмоционально истощена", – вспоминает она.

Женщина пыталась облегчить себе жизнь, потому отводила для домашних дел определенные дни недели, а в другие – занималась только детьми, но это не помогло. "Я так отчаянно хотела чувства равновесия в моей жизни. Чтобы достичь этого, ваши дни должны быть сбалансированы с самой собой, с детьми и с домом", – добавила Анна.

Инструкция от мамы, как сделать жизнь спокойнее

Анна поэтапно разработала правила, которые дали ей "пространство для дыхания в течение дня".

Самое главное – это проводить тет-а-тет с каждым ребенком от 15 до 20 минут в день. Главное – не количество минут вместе, а то, каким образом вы их проведете. Необходимо отключить все факторы, которые могут вас отвлекать, например телефон или телевизор, и сообщить детям, что вы хотите провести с ними время.



Говорите с детьми не менее 15 минут в день / Фото Unsplash

Они будут знать, что вы эмоционально доступны сейчас и почувствуют себя более привязанными к вам. "Кто не чувствовал себя в детстве прекрасно, зная, что центр вашего мира – это мама, которая хочет поговорить с вами?" – рассказывает Анна.

Еще Анна рекомендует родителям стирать и загружать посудомоечную машину только раз в день, а готовить завтрак и детский ланч-бокс (еду в школу или перекус до обеда) с утра. Это все сильно экономит время в течение дня и позволит не отвлекаться на мелкие задачи.

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Также мама рекомендует выйти из дома и обязательно сделать перерыв для себя: "Займитесь чем-то "потрясающим", например посмотрите телевизор или полистайте журнал". Ведь когда вы упрощаете свой мир, вы чувствуете себя более спокойными, а это влияет на всех в доме.