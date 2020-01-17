15 очаровательных комиксов о том, как прекрасно жить вместе с любимым человеком

Иллюстратор Катана Четвид изображает в комиксах обычные будни, проведенные со своим парнем. Эта парочка искренне пытается вести себя по-взрослому, но они все равно остаются детьми, ведь им так хорошо вместе.

Мы собрали самые милые комиксы Катаны, глядя на которые захочется улыбаться и крепко обнять своих любимых. Все снимки она опубликовала в своем инстаграме.

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Эти иллюстрации показывают, каковы отношения влюбленных, когда они наедине. Да, это волшебно, но порой бывает забавно и непонятно.

Смотрите фото, почему прекрасно жить вместе: