15 важных дел, которые должна сделать каждая девушка после предложения

Бесспорно, момента предложения каждая девушка ждет с нетерпением. И вот, когда кольцо наконец красиво сверкает на ее пальце, следующие две недели точно будут неугомонные. Однако есть много вещей, о которых стоит подумать и сделать после волшебного «да» для любимого парня.

Но не стоит перегружаться, ведь теперь у вас есть достаточно времени, чтобы запланировать оставшуюся жизнь. Прежде всего, девушка должна поделиться новостями со всеми своими друзьями и "окунуться" в планирование свадьбы, передает издание Brides.

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Так с чего же начать? Нет стандартного плана, но есть важные задачи, которые помогут легко подготовиться к свадьбе.

15 дел, которые стоит сделать после предложения руки и сердца

Позвоните своим родителям



Это вы должны сделать в первую очередь, поэтому позвоните им лично и сообщите радостную новость. Последнее же место, где должны услышать о вашем новом статусе, – в социальных медиа.

Сделайте новый маникюр

Ведь ваши руки будут в центре внимания в ближайшие несколько недель, а это значит, что ваш маникюр должен выглядеть как можно лучше. Или, если вы собираетесь иметь естественные ногти, убедитесь, что они чистые и красивой формы.



Будьте готовы, что будете показывать кольцо всем / Фото Unsplash

В ином случае друзья будут больше сосредотачивать внимание на вашем лаке для ногтей, чем на вашем замечательном кольце. А это не круто.

Опубликуйте селфи с обручальным кольцом

Такое фото вместо тысячи слов, правда? Если вы готовы поделиться с миром в любимой соцсети, опубликуйте селфи или милую фотографию вас с кольцом и вашего жениха.

А еще лучше, если на фото будет зафиксирована само предложение и ваша неожиданная реакция. И не забудьте сделать свой статус официальным в Facebook.

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Отдохните

Не начинайте сразу планировать свадьбу. Отдохните неделю-две, чтобы эта новости действительно "прошла через вас" и просто порадуйтесь за этот момент. Поверьте, у вас будет достаточно стресса в течение следующих нескольких месяцев, чтобы спланировать все до малейшей мелочи.

Порадуйтесь

Соберите нескольких своих лучших друзей и членов семьи и отправляйтесь на празднование, или устройте особое свидание с любимым, если вам это больше нравится. Вы теперь помолвлены, и это стоит отпраздновать.



Отпразднуйте это важное событие с друзьями или родными / Фото Unsplash

Отрегулируйте обручальное кольцо

Если кольцо вам подходит – это замечательно, а если нет, то вам нужно отнести его в ювелирный салон, чтобы там подкорректировали размер (особенно если кольцо великовато).

Подумайте о дате свадьбы

Самые желанные даты свадьбы и места его проведения бронируются далеко заранее. Поэтому если вы надеетесь жениться в следующем году, то разумной идеей будет начать думать о дате уже сейчас. Узнайте, свободны ли ваши семьи в эти дни, чтобы избежать возможных конфликтов.

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Найдите место для свадьбы

Помните: вы не можете забронировать дату, пока не выбрали место своей мечты для проведения свадьбы. Сначала исследуйте, где лучше отпраздновать важное событие, в интернете или спросите у знакомых. Если имеете определенные идеи, то сразу позвоните, чтобы получить больше информации о ценах и прочем.

Обсудите бюджет

К сожалению, никто не любит говорить о деньгах, планируя свадьбу, ведь это стоит недешево. Однако, прежде чем вы сможете планировать что-то на праздник, обсудите, каким по ценаь должна быть свадьба и выберите примерную сумму.



Начните планировать свою свадьбу / Фото Unsplash

Получите вдохновение

Вдохновляйтесь картинками из Pinterest, храните фотографии в Instagram или создайте папку на своем компьютере, чтобы собрать изображение любимых элементов для свадьбы. Это нужно для организационных целей или чтобы поделиться этими фото со своим планировщиком свадьбы, мамой, друзьями, или кем-нибудь еще.

Выберите, кто будет на свадебной вечеринке

Сколько подружек невесты или жениха вы хотите иметь на свадьбе? Несмотря ни на что, вам нужно обсудить эти вещи, прежде чем кто-то из вас начнет говорить об этом и предлагать друзьям быть свидетелями на свадьбе. Также решите, сколько примерно гостей вы хотите видеть на своем празднике.

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Разговор с ведущими и планировщиками

Если вы планируете привлечь к свадьбе профессионального планировщика и ведущего, чтобы помочь с программой и декором, проведите небольшие онлайн-исследования, устройте несколько разговоров-собеседований, чтобы выбрать лучших. Ведь на свадьбе эти люди вполне на вес золота.

Ознакомьтесь с актуальными свадебными платьями

Так, вы можете не идти за модой и выбрать обычное свадебное платье. Но вы должны хотя бы приблизительно понять, что именно вы хотите надеть в самый важный день. Осмотрите, сколько свадебных салонов в вашем городе и спланируйте, когда и с кем вы пойдете выбирать платье.



Выберите лучшее свадебное платье / Фото weddingbee

Решите общие вопросы

Вы хотите спланировать свадьбу сами или передать организацию планировщику, родителям или друзьям? Вы хотите провести ее в заведении или у себя дома на дворе? В любом случае просто убедитесь, что вы делаете все, что соответствует настроению ваших отношений и вашей второй половинке.

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Расслабьтесь

Сделайте что-то веселое, только вы двое: минигольф, боулинг, катание на коньках, поездка на пляж – все, что сделает вас счастливыми.

Ведь совсем скоро планирование свадьбы может стать напряженным, поэтому найдите немного времени, чтобы повеселиться и помните, почему вы в первую очередь обручились и отныне будете вместе.