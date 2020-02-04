16-месячная девочка удивила мир мастерством катания на гироскутере: волшебное видео

Некоторые дети в 16 месяцев еще даже не начинают ходить, но эта милая девочка Сива уже умеет даже больше – мастерски кататься на гироскутере. Волшебное видео с малышкой уже очаровало соцсети и вызывает восхищение у всех родителей.

16-месячная девочка по имени Сива еще с трудом ходит, но уже умеет мастерски кататься на гироскутере. В таком малом возрасте эта крошка настолько уверенно чувствует себя на электрическом транспорте, что это не может не удивлять.

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На видео видно, как ребенок ездит с одной стороны комнаты в другую, поддерживая идеальный баланс на гироскутере. Впоследствии девочка даже поднимает вещи с пола, отдает их взрослым и дает "пять" своему брату.

Смотрите видео: как девочка мастерски катается на гироскутере

Это проявление мастерства поразило многих, кто знает, как трудно овладеть искусством катания на транспорте новой технологии, поскольку это требует использование как ума, так и мышц тела.