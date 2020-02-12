18-летняя девушка превратила фургон в красивый домик на колесах: фото

18-летняя Лексис Ноэль из Нью-Йорка решила вместо учебы в колледже сделать из автобуса милый домик на колесах чтобы путешествовать по миру. И ей это удалось сделать за 2,5 месяца. Теперь в переделанном автобусе есть кровать, санузел с душем, кухня и обеденная зона, а девушка получает электричество от солнечных батарей.

18-летняя Лексис сразу после окончания средней школы не хотела идти в колледж, потому что плохо училась и даже не знала, кем хотела бы работать в будущем. Единственное, что она знала – что хочет наслаждаться своей жизнью и много путешествовать, передает издание Alino.

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Девушка рассказала, что во время учебы в школе она путешествовала по разным городам с мамой, что ее всегда восхищало – Лексис обожает исследовать новые места и знакомиться с людьми.

"В возрасте 18 лет после моего первого приключения на свежем воздухе с мамой я поняла свою любовь к свободе, кемпингу и путешествиям. Мы с матерью часто останавливались в красивых местах с нашим автомобилем для путешествий. Это было так весело", – сказала Лексис.

Наблюдая за тем, как ее мама делала ремонт в фургоне, девушка задумалась про собственный маленький дом на колесах. "Я некоторое время следила за другими в инстаграме, смотрела как они путешествуют по миру в маршрутках и автобусах", – ответила девушка. Поэтому Лексис решила сделать тоже самое и переделала из синего автобуса волшебный и удобный домик на колесах.

Смотрите милые фото переделанного фургона: