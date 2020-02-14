19-летний студент спас бизнес своего отца: теперь его прачечная приносит 70 миллионов долларов

Отец Якуба Хиджази, который имел свой бизнес, умер в 2011 году от рака легких. Тогда 19-летний студент университета Монклара решил спасти собственное дело папы – стирку и химчистку, которая оказалась на грани краха. И ему это удалось, сейчас его стиральная служба приносит 70 миллионов долларов в год.

Тогда ему пришлось покинуть учебу и развивать бизнес папы, передает издание Forbes.

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Хиджази когда-то лично ходил к клиентам, устанавливая средние цены, чтобы привлекать отели и сохранять прибыльность. Хотя сначала парню было тяжело.

"Когда вам 19 лет, люди не будут слушать, что вы говорите", – вспоминает он. Компания столкнулась с денежным кризисом, налоговыми залогами и штрафами от Федеральной администрации охраны труда. В общем, Хиджази одолжил 300 тысяч долларов.



Якуба Хиджази / Фото headtopics

Сейчас парню 27 лет. И сегодня его компания Star Laundry стирает простыни и полотенца для более чем 100 из 800 отелей города.

Исходя из подсчетов Forbes, он занимается 40% стирки в городах, что приносит ему примерно 70 миллионов долларов в год. Если добавить еще его работу в других областях и странах, ежегодный доход его команды приносит до 120 миллионов долларов.