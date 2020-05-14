2-летняя девочка надевает медицинское наряды, чтобы поддержать медиков во время пандемии: фото

Clap For Our Carers так называется кампания, в которой принимают участие люди по всей Великобритании, чтобы выразить поддержку медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Поддержать медсестер решила и двухлетняя девочка Элиза – она каждую неделю надевает медицинское наряды, чтобы выразить благодарность.

Так, Элиза Стоунбанк уже щеголяла в нарядах медсестры, хирурга, врача, фельдшера и работника супермаркета в комплекте с крошечным тележкой, пишет Bored Panda.

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Каждый четверг, как и сотни тысяч других британцев, эта маленькая девочка выходит, чтобы поаплодировать и поддержать медработников, борющихся с вирусом COVID-19. "Обычно она ложится спать в 19 часов вечера, но по четвергам, поскольку это стало для нее очень важно, Эльза задерживается", – сказала мама.

Мама рассказала, что девочка всегда любила "играть в одевания". И она делает это стильно. Волшебные костюмы, которые надела Элиза, были сделаны ее мамой Натали.

Добавим, что бабушка Элизы Шэрон Франс работает медсестрой госпиталя, и именно она вдохновила девочку на веселые игры в переодевания.

Смотрите фото, как Элиза поддерживает медработников, надевая их наряды: