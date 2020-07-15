В 2017 году студенты Университета Аризоны Алан Алчалел и Брэди Сильвервуд разработали стратегию продвижения собственной линии купальников Sunny Clothing Co. И эта стратегия помогла им заработать 600 тысяч долларов за одни сутки.

С чего все началось

Ребята пообещали – все, кто сделает репост их "бесплатного" купальника на свою страницу в инстаграме, сможет заплатить только 12 долларов за доставку и получит купальник. Данное предложение длилось всего 24 часа, пишет Medium.

Интересно Отец за три месяца построил уютную кофейню на своем заднем дворе: очаровательные фото

За ночь количество подписчиков у бренда Sunny Clothing Co выросло с 7 тысяч до 784 тысяч. И более 346 тысяч воспользовались данным предложением. Давайте посчитаем: 50 000 единиц x 12 = 600 000 долларов. Так, компания собрала более 600 000 долларов за 24 часа.

С этого фото началась их стратегия / Фото Medium

История заключается в том, что два студента колледжа приносили больше дохода за один день, чем много предприятий за год. И они сделали это, не потратив на рекламу ни доллара.

Эксперты отмечают, что из их кампании можно многому научиться. Поэтому читайте, какие правила можно использовать, чтобы преуспеть.

Сколько прибыли они получили

Если вы не делаете свои собственные товары, единственный способ пообещать купальник за 12 долларов – это купить оптом, чтобы снизить затраты. Вероятно, компания Sunny Co покупала свою продукцию у зарубежных производителей. Эксперт сделал быстрый поиск на сайте Alibaba и нашел аналогичный купальник, который стоит около 6 долларов.

Поэтому, если студенты смогли договориться о цене до 3 долларов за единицу, то они смогли заказать 50 тысяч купальников за 150 тысяч долларов. В 2017 году цена за посылку весом в 200 грамм через США примерно за 3 доллара.

Читайте также На старт ушло несколько гривен, а сейчас это приносит миллионы: история успеха бренда ZIZ

Если еще учитывать упаковку и обработку платежей, то в целом ребята потратили до 7,20 долларов на дин купальник. Предполагаемая прибыль = 12-7,20 долларов = 4,80 долларов США за единицу. То есть они заработали около 240 тысяч долларов за 24 часа.

Добавим, что их линия купальников набрала неожиданную популярность. Но ребята были вынуждены заплатить более 73 тысяч долларов в качестве возмещения, потому что они просто не успели проработать все заявки.

Почему это сработало: три ключевых фактора

Бесплатное предложение

Если вы хотите привлечь внимание к своему магазину, то предложите что-нибудь бесплатно. Только доставка за купальник стоила 12 долларов. Вывод: людям нравится все, что бесплатно, а цена доставки или иных расходов их не смущает.

Срочность

Если "бесплатно" привлекает внимание аудитории, то предложение за ограниченное время не дает людям выбора и времени на "подумать". Sunny Co воспользовалась этим, ограничив свое предложение 24 часами, что убедило их аудиторию сразу заказать. Нет ничего хуже, чем упустить шанс получить что-то бесплатно, потому что вы слишком долго ждали, чтобы это сделать.

Соответствующий контент

Эта кампания стала вирусной по двум причинам:

изображение в инстаграме было привлекательным для их аудитории (оно похоже на обычный пост, который делает их целевая аудитория (не спам-реклама).

Интеграция интересов своей целевой аудитории (теплая погода и бассейны). Использование красного цвета заставляет людей волноваться. Эти элементы гарантировали, что их предложение будет замечено.

Как заработать 600 000 долларов за 24 часа

Найдите источник продукта на Alibaba

Посмотрите стоимость единицы товара, включая стоимость доставки + желаемую прибыль. Затем определите максимальную сумму, которую клиент заплатил бы за доставку товара.

Закажите образцы, взгляните качество и надежность

Этот шаг является обязательным и избавит вас от ужаса массовых возвратов из-за жалоб на качество в будущем. Обратите внимание на отзывы поставщиков о сроках выполнения. Убедитесь, что они могут своевременно обрабатывать большие объемы заказов.

Создайте привлекательный образ для соцсетей

Как мы уже говорили ранее, важно, чтобы изображение не выглядело как реклама и отвечало интересам вашей аудитории. Эксперт советует, чтобы на фото был изображен человек с товаром, а не просто товар.

Настройте ограниченное по времени предложение с репостом

Попросите всех, кого вы знаете, написать об этом или купите рекламу на крупных тематических аккаунтах. Ваша кампания должна выглядеть примерно так: "в течение следующих X часов каждый, кто разместит изображение в инстаграме и отметит нас в посте, получит бесплатный товар".