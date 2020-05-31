Женитьба – это важное событие, которое всегда планируется заранее. Но карантин, безусловно, внес свои изменения в то, как и где молодожены сказали: "Да, я согласна/согласен". Множество пар решили не переносить свои свадьбы и провели церемонии бракосочетания в довольно необычной форме.

Издание Bored Panda собрало несколько креативных и правдивых фото с карантинных свадеб, которые доказывают, что любовь заставляет мир верить, что все будет хорошо.

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Так, нынешняя весна разрушила идеальные планы не одной влюбленной пары. Однако молодожены не унывают и таки устраивают свадебные церемонии.

Люди придумывают разные идеи, как провести празднование и церемонию брака: кто это делает дома, кто-то в больнице, а кто-то – просто на улице без родных и близких.

К примеру, в Украине на регистрацию брака разрешено приходить с минимальным количеством людей, а главными атрибутами и трендом свадеб 2020 года стали не только кольца, но и маски. Но безумные эмоции, слезы радости и улыбки невозможно скрыть даже под масками.

Смотрите фото с необычных свадеб во время карантина: