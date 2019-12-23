20 манер, которым родители должны научить своих детей

Ребенок может некрасиво вести себя или оскорблять других просто из-за того, что он не знает правил этикета. Ведь иногда дети просто не осознают, что нечестно перебивать, громко говорить или громко смеяться. Мы предлагаем родителям научить детей обязательным манерам, если они хотят воспитать вежливого, доброго и открытого ребенка.

Заметим, что родители должны воспитывать вежливость и доброту у детей на собственном примере, ведь ребенок видит, что делают взрослые и повторяет за ними, передает издание Parents. Интересно! 7 фраз, которые стоит говорить ребенку каждый день 20 манер, которым родители должны научить детей: Спрашивая что-то, говорить "Пожалуйста". Получив что-то, говорить "Спасибо". Сформируйте у ребенка привычку здороваться. Это помогает ему правильно вести себя, когда есть незнакомцы. Ребенок спокоен, он знает, что говорить и делать. Не перебивать взрослых, которые разговаривают между собой, если нет чрезвычайной ситуации. Ведь старшие заметят, что ребенок чего-то хочет, и сами откликнутся после разговора. Если детям нужно немедленно привлечь внимание кого-то, научите их фразе "извините меня" – это самый обходительный способ вступить в разговор. Когда у малышей возникнут сомнения в том, чтобы что-то сделать, сначала пусть спросят разрешения. Это может избавить их от многих часов отчаяния позже. Мир не интересует то, что детям не нравится. Пусть малыши хранят негативные мысли о себе или говорят о них только родителям и друзьям. Научите их не комментировать физические характеристики других людей, если конечно, это не комплимент, который всегда рады услышать другие. Когда люди спрашивают детей, как они, научите их спрашивать взамен, как чувствует себя тот человек. Когда малыши провели время в доме своего друга, пусть не забывают поблагодарить его родителей. Когда дети стучат в закрытые двери, они должны подождать, появится ли ответ, перед тем, как войти. Во время телефонного звонка сначала дети должны представиться, а потом спросить, не занят ли человек, с которым они хотят поговорить. Научите детей быть благодарными и говорить "спасибо" за любой подарок, который они получают. Говорите, что дети никогда не должны употреблять нецензурную лексику, особенно перед взрослыми. Научите малышей не смеяться над кем-то по какой-либо причине. Такое поведение показывает другим, что ребенок плохо воспитан. Научите детей, что если они натолкнутся на кого-то (наступят на ногу или толкнут случайно), то должны немедленно извиниться. Когда ребенок проходит через дверь, он должен посмотреть, нужно ли придержать ее или пропустить кого-то другого. Если ребенок видит, что родители, учитель или сосед что-то делают, они могут спросить, могут ли как-то помочь. Если они скажут "да", то дети должны выполнить это – это позволит научиться чему-то новому. Когда кто-то помогает ребенку, то он должен поблагодарить за это. Так, этот человек, вероятно, захочет ему снова помочь. Покажите ребенку, как правильно держать салфетку во время ужина (на коленях), чтобы впоследствии использовать ее для вытирания при необходимости.