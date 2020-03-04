24-летняя женщина родила четверню в Кировоградской области

Впервые за последние семь лет в Кропивницком родились сразу четыре дочери в семье спасателя. Девочки – идентичные близнецы, которых 24-летняя женщина родила с помощью кесарева сечения.

Вес каждой из четырех сестер около 2 килограммов, рост – 42-43 сантиметра, пишет CBN.

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Девочки родились ночью, первый ребенок появился на свет в 00:37. Сейчас дети находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков.

Их 24-летняя мама тоже восстанавливает силы в соседней палате, ее состояние – удовлетворительное. Известно, что у роженицы это первые роды.