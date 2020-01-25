2 минуты в день могут сделать отношения счастливыми: милые утренние ритуалы для пары

После того, как проходит "новизна" отношений и начинается рутина совместной жизни, пары становятся менее горячими в проявлении своей любви. Но попробуйте это изменить – делайте милые дела для своих любимых каждое утро. Ведь для таких "привычек сближения" вам нужно лишь несколько минут или даже секунд в день.

Утренние ритуалы для отношений могут соединить вас с близким человеком. К тому же, это не занимает много времени, передает издание Psychology Today.

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Убедитесь, что первое, что вы скажете любимому человеку – что-то положительное

Мышление и выражение положительных эмоций могут вызвать мысли в сторону повышения уровня благосостояния. Ведь если вы начинаете день с позитивных мыслей и фраз, то это наполняет ваш день чем-то хорошим.

Можете сказать несколько приятных фраз любимым:

"Я так рад/а просыпаться рядом с тобой".

"Я так рад/а, что ты моя вторая половинка".

"Спасибо за то, что ты был таким тихим утром, когда ты проснулся, а я еще спала".



Говорите утром что-то приятное любимым / Фото bustle

Коснитесь, обнимите или поцелуйте любимых

Вы можете тихонько подкрасться сзади и обнять любимого человека, погладить по спине, поцеловать или просто прислонитесь к своей половинке, прежде чем разойтись по своим работам или делам.

Так, исследования показывают, что люди могут общаться через эмоции соприкосновения (речь идет о благодарности и любви), не сказав ни слова.

Приятные послания

Напишите заметку или какую-то приятную фразу на листе бумаги и положите в сумку или обед для своего любимого/любимой. Напишите что-то вроде "Думаю о тебе", "Я люблю тебя, как до луны и обратно" или "Мне понравился вчерашний вечер, проведенный вместе" – это может быть что угодно, главное приятные вещи.

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Интересно, что исследования показывают, что лучшими любовные записки считаются те, которые выражают привязанность. Например, "Я знаю, что мы будем счастливы вместе на всю жизнь" и "Я не мог представить себе мир без тебя".

Сделай любимому человеку кофе или чай

Когда вы наливаете себе кофе, чай или сок, сделайте любимый напиток и своему партнеру. Приготовьте завтрак, будь то яичница, бутерброды или сырники. Также будет мило, если вы погладите рубашку или сложите пищу для обеда и тому подобное.



Делайте приятные вещи для любимых / Фото Pinterest

Исследования свидетельствуют о том, что пары, которые часто выражают щедрость друг к другу в виде слов, жестов или поступков, имеют самые счастливые браки.

Разбуди вторую половинку с любовью

Вместо того, чтобы кричать: "Вставай" или "Мы снова опаздываем", разбудите своего партнера по-доброму, с чувством любви.

Нежное прикосновение, поцелуй, объятия или даже пение их любимой песни – это хорошие способы для того, чтобы разбудить свою половинку. Вы также можете включить им любимую музыку, которая приведет их в хорошее настроение и тому подобное.

Отношения – это не большие жесты друг к другу, это маленькие мелочи в течение каждого дня.