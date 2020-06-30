В современном мире некоторые пары продолжают строить прочные отношения, в которых есть неравенство. Такой союз часто не приносят удовольствие обоим партнерам, а одного из них даже заставляет чувствовать себя несчастным. Как понять, что ваши отношения основаны не на равных правах обоих – читайте в материале.

Ведь именно равенство в паре помогает влюбленным избежать проблем, ссор, манипуляций и разногласий. Поэтому важно вовремя увидеть моменты неравенства в отношениях с партнером, пишет издание Lady.Tochka.

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В частности, психологи назвали 3 распространенных признака того, что ваши отношения со второй половинкой основаны на неравенстве.

Признаки неравенства в отношениях

"Мама красивая, а папа работает"

К возникновению проблем и споров в паре часто может приводить финансовое неравенство. Вполне нормально, если один партнер зарабатывает больше другого, или один из вас чаще настаивает на оплате большинства вещей. Однако, партнер не должен чувствовать, что его вторая половинка не будет платить за него.

Мужчина платит за женщину в ресторане / Фото Voxball

И хотя финансовые вопросы в отношениях играют не самую главную роль, но если у вас есть планы на совместное будущее, то такие вопросы стоит обсудить заранее.

"Я знаю, как лучше"

Важные решения в паре не должны приниматься лишь одним партнером, когда другому – даже не дают права выбора, потому что это точно разрушит отношения. Особенно плохо, если решения касаются обоих, в частности, создание планов на отпуск или выбора методов воспитания детей.

Кроме того, психологи утверждают, что еще хуже, если решение, которое принял один партнер, противоречат желаниям второй половинки. Ведь в здоровых отношениях люди решают все только сообща.

В здоровых отношениях партнеры принимают все решения совместно / Фото Unsplash

Ниже приведены вопросы, которые помогут понять, что в ваших отношениях присутствует неравенство. Итак, если вы отвечаете на них утвердительно, то стоит откровенно поговорить со второй половинкой о вашем союзе.

Всегда ли я (или мой партнер) решаю, что мы будем делать в выходные?

Должен ли я (или мой партнер) решать, с какими друзьями мы будем общаться?

Всегда только я (или мой партнер) решаю, когда у нас будет секс?

Должен ли я (или мой партнер) решать, кто будет выполнять работу по дому?

Только один из вас оставляет последнее слово в конфликтах

О неравенстве в отношениях свидетельствуют и конфликты. Так, в равных отношениях возникновение конфликта не отнимает у каждого из партнеров возможность выражать себя, не чувствуя доминирование со стороны другого. Зато в нездоровых отношениях все наоборот.

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Поэтому вместо того, чтобы закрывать рот второй половинке, когда она выражает собственное мнение, попробуйте использовать конфликт, как возможность лучше узнать того, кого любите. Ведь для вас обоих самое главное – не выиграть спор, а добиться взаимопонимания.