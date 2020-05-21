3 простых совета, которые помогут парам исправить ошибки и улучшить отношения

Партнеры должны научиться исправлять ошибки в своих отношениях, чтобы в какой-то момент они не привели к разрыву. Поэтому мы подготовили несколько советов, как это сделать и изменить к лучшему отношение друг к другу.

Как отмечают психологи, одной из самых распространенных причин ссор и проблем в отношениях является то, что люди просто не осознают, что делают ошибки, которые приближают их к злополучному концу, пишет издание Yourtango.

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Наш идеалистический взгляд на отношения основан на том, что часто показывается в романтических фильмах или привлекательных фотографиях в инстаграме. Мы начинаем думать, что в замечательных отношениях партнеры являются счастливыми, любящими и довольны отношениями большую часть времени.

Но это предположение ложное. На самом деле пары в здоровых отношениях чувствуют удовлетворенность друг другом примерно в трети времени. Остальное время партнеры находятся конфликтах или проблемах, которые впоследствии исправляют.

Как меньше ссориться со второй половинкой? Существует известное утверждение, которое действительно работает для пар: "Вы хотите правы, хотите ли вы оставаться в отношениях?"



Прощайте любимым ошибки / Фото Imglade

Поэтому перестаньте спорить о том, кто прав, а кто – нет. Когда вы оправдываетесь, почему вы правы, вы тратите свое время. Лучше сразу попробуйте извиниться и загладить конфликт.

Простые советы, как исправить ошибки в отношениях

Исправить ошибки в отношениях довольно просто: смотрите партнеру в глаза и говорите, что вы сожалеете о содеянном. Вы должны понимать, что это расстроило вашего партнера и поэтому должны извиниться.

После этого сделайте эти 3 простых шага:

Поговорите лицом к лицу

По словам ученых, глаза являются частью нашего мозга, и поэтому, чтобы прекратить конфликт или извиниться, взгляд в глаза вашего партнера поможет перестроиться и увидеть настроение друг друга.

Вы должны показать, что вы сострадательны, готовы изменить отношения к лучшему и жалеете об ошибках. Когда это увидит ваш партнер, его/ее нервная система расслабится и будет готова для возобновления любовной связи между вами.

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Проведите время вместе

Психолог Джон Готман отмечает, что когда пары вкладывают свое время в создание прочного фундамента в своих отношениях, то им легче противостоять бурям (конфликты, – Семья 24), что возникают.

Если вы хорошо понимаете друг друга и тратите время, делая приятные вещи друг для друга, то исправить ошибки будет гораздо проще. Но если вы относитесь к своему партнеру эгоистично, игнорируете или пренебрегаете ним/ней, то не сможете восстановить любовь в отношениях.

Будьте покорными

Будь покорным и признайте, что вы способны делать ошибки, – это будет лучше для вашего партнера и позволит сохранить ваши отношения. А если вы еще будете развивать отношения и хорошо будете вести себя со второй половинкой, то это уменьшит количество ошибок в паре. Будьте готовы идти на компромиссы и меняться.