3 главных совета для родителей, которые хотят воспитать счастливых детей

Одна из наиболее часто заявленных целей родителей, это то, что они хотят сделать своих детей счастливыми. Поэтому психологи предложили несколько шагов, которые помогут принести счастье в жизни малышей.

Чтобы воспитать счастливых детей вам придется переосмыслить материальные ценности и по-настоящему обратить внимание на сильные стороны ребенка, передает издание Popsugar.

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Первый шаг к счастью: внимание на краткосрочные цели

Родители, которые думают, что счастье нельзя купить, быстро теряют контроль над ситуацией. "Это уже протоптанный путь современного интенсивного воспитания, и это не только добавляет стресс, но и невероятно дорого", – отмечают эксперты.

Так, каждый, кто когда-либо дарил ребенку новую игрушку или мобильный телефон, знает, что материальные вещи на самом деле приносят мощное ощущение счастья. Но оно быстро угасает.

Психологи же утверждают, что счастье не возникает из-за выполнения приятных сюрпризов. "Счастье – это путь, по которому люди идут, а не место назначения", – говорит эксперт Роберт Зейтлина. Оно основано на достижении цели, будь то получение новой должности, приобретение дома или потеря нескольких килограммов. Они выделяют гормон дофамин – это чувство удовлетворения.

Так, дети могут почувствовать счастье после пройденного уровня в видеоиграх, но оно со временем угасает. А настоящее счастье происходит от построения на сильных сторонах характера.

Второй шаг к счастью: принять сильные стороны характера

В течение последних двух десятилетий психологи наблюдали и экспериментировали, чтобы выявить и понять сильные качества человека, которые ценятся и признаются почти в каждой культуре и не зависящие от политики. Они варьируются от любопытства и творчества к храбрости, доброте, юмору, справедливости и прощению.

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Они являются частью ценностей, которые родители, естественно, пытаются выстроить у своих детей, поощряя их к самоконтролю, доброте и честности. Это то, что мы так часто называем "семейными ценностями".

Путь к длительной личной реализации – это привлечение к занятиям и деятельности, которая опирается на сильную сторону, которую вы больше всего цените. Поэтому, чтобы родители определили сильные качества своего малыша, нужно гораздо больше, чем просто говорить об этом. Для этого им нужно немного проб и не сдаваться, если не будет получаться.

Третий шаг к счастью: подавать пример счастья

Психологи признаются, что самим родителям нужно изменить собственное мнение о счастье – найти собственные сильные стороны характера и работать над этим, тогда дети будут за ними следовать.

Ребенок получит лучшее представление о долговременном счастье, если увидит счастливых родителей, которые не волнуются о статусе и материальных благах. Основное изменение заключается в том, что родители, которые просто хотят, чтобы их дети были счастливы, также должны работать над тем, чтобы найти свое настоящее счастье.