3-летняя девочка придумала милую песню о динозаврах, которая сразу стала вирусной: видео

Милая история маленькой девочки о динозаврах, которые влюбились, а потом вымерли, стала популярной в интернете. Эмоциональная песня, которую поет трехлетняя Фенн под аккомпанемент пианино, на котором играет ее папа – лондонский музыкант Том Розенталь – переносит слушателей в последние дни жизни животных.

Том Розенталь поделился этим клипом в YouTube. Он пояснил, что его дочь Фен написала все слова самостоятельно, в то время как он лишь немного помогал.

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В песне рассказывается история о любви и жестокой смерти животных. Последняя строка "Но они не прощались" заставляет слушателя грустить и доводит едва ли не до слез.

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Эта песня получила популярность в социальных медиа, вероятно, из-за того, что она способна эмоционально повлиять на человека. Ведь за такими простыми словами стоит много правды. Вероятно, девочку вдохновили к написанию песни частые посещения с папой Музея естествознания в Лондоне.

Текст песни выглядит примерно так:

Динозавры, которые едят людей,

Динозавры влюбились,

Динозавры, которые проводят вечеринку,

Они едят фрукты и огурцы.

Они влюбились,

Они говорят "спасибо".

Но пришел большой взрыв

И они умерли.

Динозавры, динозавры влюбились,

Но они не попрощались.

Но они не сказали "прощай".