3-летняя девочка придумала милую песню о динозаврах, которая сразу стала вирусной: видео
Милая история маленькой девочки о динозаврах, которые влюбились, а потом вымерли, стала популярной в интернете. Эмоциональная песня, которую поет трехлетняя Фенн под аккомпанемент пианино, на котором играет ее папа – лондонский музыкант Том Розенталь – переносит слушателей в последние дни жизни животных.
Том Розенталь поделился этим клипом в YouTube. Он пояснил, что его дочь Фен написала все слова самостоятельно, в то время как он лишь немного помогал.
Интересно! 16-месячная девочка удивила мир мастерством катания на гироскутере: волшебное видео
В песне рассказывается история о любви и жестокой смерти животных. Последняя строка "Но они не прощались" заставляет слушателя грустить и доводит едва ли не до слез.
3-летняя девочка придумала милую песню о динозаврах: смотрите видео
Эта песня получила популярность в социальных медиа, вероятно, из-за того, что она способна эмоционально повлиять на человека. Ведь за такими простыми словами стоит много правды. Вероятно, девочку вдохновили к написанию песни частые посещения с папой Музея естествознания в Лондоне.
Текст песни выглядит примерно так:
Динозавры, которые едят людей,
Динозавры влюбились,
Динозавры, которые проводят вечеринку,
Они едят фрукты и огурцы.
Они влюбились,
Они говорят "спасибо".
Но пришел большой взрыв
И они умерли.
Динозавры, динозавры влюбились,
Но они не попрощались.
Но они не сказали "прощай".
Выбор редакции
-
Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей31 января , 18:00
-
Папа смонтировал популярную песню группы AC/DC из звуков своего ребенка: невероятное видео1 февраля , 17:11
-
Разведенный папа вместе с двумя дочками создали милый дом на колесах для путешествий: фото31 января , 16:13