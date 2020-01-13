3 причины, почему вы чувствуете себя одинокими в отношениях: что делать

В партнерских отношениях многие могут чувствовать себя брошенными и изолированными. Ведь отношения далеко не всегда спасают от одиночества, наоборот – они порой вызывают его.

Даже партнеры в браках уязвимы к периодам чувства одиночества или "неподдерживаемости", передает издание Mind Body Green.

Интересно! Почему пары возобновляют отношения после разрыва: научное объяснение

Вот несколько причин, почему вы можете чувствовать себя одинокими, находясь в романтических отношениях с кем-то и что с этим делать:

Вы и ваш партнер по-настоящему не достигли близости

Интимность – это безопасное эмоциональное и физическое пространство, которое позволяет двум людям быть наиболее открытыми, не боясь стыда или осуждения. Отметим, что некоторые люди легко путают интимную близость с сексом, который является частью близости, но, безусловно, это не единственная его форма.



Эмоциональная близость в отношениях очень важна / Фото Medium

Так, по словам психологов, вы можете почувствовать одиночество, если обнаружите, что не можете быть такой "уязвимой личностью" со своим партнером в те времена, когда это вам больше всего нужно.

Что делать: построение близости – это процесс, который может выйти за рамки начальной фазы ваших романтических отношений. Поэтому выражайте поддержку как можно четче в начале отношений и поговорите с партнером о случаях, когда они не соответствуют вашим эмоциональным и физическим потребностям.

У вас и вашего партнера противоположные интересы

Высказывание "противоположности притягиваются" в чем-то верное. Многих из нас привлекают люди, которые имеют разные сильные стороны, привычки и интересы. Но естественным "побочным эффектом" противоположностей является то, что у нас разные интересы, проекты и цели, которые часто ведут пару в различных направлениях.

Ведь много партнеров впадают в шок, когда узнают, как мало общего у них с партнером. Поэтому это может способствовать чувству одиночества в ваших отношениях.



Находите что-то общее в отношениях / Фото theculturetrip

Что делать: корректируйте свои ожидания насчет ваших отношений. Сначала вы, возможно, ожидали, что у вас будет больше общих интересов, однако ваши отношения могут быть непохожими на отношения между двумя людьми, у которых помимо большой любви есть много общего. Также полезно выбрать несколько содержательных проектов и мероприятий для поддержки своего партнера, несмотря на то, что у вас очень мало личного интереса.

У вас внутри пустота, которую романтические отношения не могут заполнить

Разный жизненный опыт может побуждать нас к поиску похвалы и поддержки со стороны внешних источников. Иногда мы не осознаем и не можем связать переживания из прошлого с нашими текущими чувствами и поведением. Даже глубокие раны от воспитания или предыдущих романтических отношений могут препятствовать вашей способности чувствовать себя счастливым и брать на себя ответственность за собственное счастье.

К теме! Как понять, что вы попали в токсичные отношения: признаки и советы психологов

Если будете рассчитывать на своего партнера, чтобы закрыть ваши неудовлетворенные в прошлом потребности, и не будете работать над заживлением старых ран, то оставите себя одиноким и разочарованным.

Что делать: Если ваши партнеры говорят о нереалистичных ожиданиях или потребностях, найдите время, чтобы обдумать, справедливы ли их претензии. Ощущение хронического одиночества в ваших отношениях – один из показателей того, что вам может быть необходима определенная эмоциональная работа, чтобы обеспечить здоровую самооценку и уметь любить себя, не требуя похвалы и физических жестов других.