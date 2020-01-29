3 вещи, которые заставляют мужчину влюбиться в женщину

Не сложно понять, нравитесь вы мужчине, но труднее сделать так, чтобы убедить его вас полюбить. Прежде всего, парень влюбляется в ту женщину, с которой он чувствует себя комфортно и может легко выразить свои чувства.

Эсперты назвали три черты характера, которые помогут влюбить в себя мужчину, передает издание Inspiring Life.

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Хорошее настроение

Мужчины любят женщин с чувством юмора, тех, кто всегда видит что-то хорошее в каждой вещи и кто может поднять настроение.

Это потому, что с такими девушками парни чувствуют себя легко и не имеют желания оставить их. Ведь вторая половинка должна придавать вам положительную энергию, улыбку и облегчать совместную жизнь.

Самооценка

Уверенная женщина, которая любит себя, является для мужчин афродизиаком (повышает сексуальное влечение). Мужчины знают, что незащищенная женщина в конце концов будет ревнивой, а они боятся этого не выдержать.

Ум

Мужчины гордятся своей любимой, когда она умная, и даже "демонстрируют" ее своим друзям и семьям, чтобы получить похвалу. Ребята увлекаются женщинами, которые умеют "доминировать" в разговоре и имеют непоколебимую мысль и, не теряя привлекательности, поражают своим интеллектом.