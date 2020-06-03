В современном мире есть множество историй о несовершеннолетних бизнесменах. И их успех, как правило, зависит от двух факторов: безудержного желания работать и поддержки родителей. Мы подготовили для вас несколько самых известных историй о школьниках, которым удалось открыть собственное дело.

Издание Фокус рассказало, как к детскому предпринимательству относится украинское законодательство и с чего начинается открытие собственного бизнеса.

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Кондитерский бизнес

В свои 17 лет школьник из Киева Евгений Иванец уже успел создать и развить собственный кондитерский бизнес. Он публикует в соцсети фото аппетитных десертов, а люди заказывают у него десятки вкусностей в месяц. Женя сам готовит, сам придумывает рецепты и сам на этом зарабатывает.

Парень, по данным 2018 года, зарабатывает около 6 тысяч гривен в месяц: половину он пускает в оборот, половину откладывает. Ему помогают родители, но не совсем бесплатно. Так, папе, который доставляет заказ, Евгений компенсирует расходы на бензин. Теперь в планах парня открытие собственной кулинарной школы.

"Свой первый торт я испек, когда мне было 10 лет. Все, чем мне помогли родители, включили духовку. Рецепты я искал в интернете, потом папа увидел, что мне нравится готовить, и оплатил обучение в детской кулинарной академии", – говорит Женя.

Заработок на учебе

А 14-летний Арсений Добровольский решил заработать на своих знаниях – парень преподает сверстникам и детям младшего возраста английский язык. Так, с каждым учеником Арсений занимается по 2-3 часа в неделю и активно продвигает свои страницы в соцсетях, наполняя их шпаргалками и малоизвестными английскими идиомами.

Пока на обучение к Арсению ходит немного учеников, поэтому его доход составляет около 2 тысяч гривен в месяц. Парень тоже мечтает в будущем о собственной языковой школе.

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Бизнес по-взрослому

15-летний Никита Дерун первые деньги заработал еще в 13 лет, когда родители на месяц отправили его учиться в Торонто. Парень скупал у уезжающих студентов учебники по низкой цене, а после этого продавал их дороже новичкам. Так, парень заработал 140 долларов.

Вернувшись в Украину, Никита решил продавать ролл-мороженое – десерт, который впервые попробовал в Канаде. Он нашел необходимое оборудование, продавца, место и уговорил родителей инвестировать в его бизнес. Документы оформили на старшего брата Никиты.

Интересно, что в первый день продаж почти никто не обращал внимания на необычные лакомства, поэтому мороженое начали раздавать бесплатно. Людям это понравилось, и вскоре от клиентов не было отбоя. Теперь общая выручка у него – от 250 тысяч гривен в месяц.

Рекламное агентство

18-летний киевлянин Дмитрий Макаров свой первый миллион заработал в 14 лет. Сейчас парень руководит рекламным агентством Zlodei, которое сотрудничает с блогерами, и ездит на автомобиле Lexus.



Дмитрий Макаров / Фото Arena

Но прежде, чем открыть PR-агентство, парень занимался киберспортивной организацией PRIES Gaming – был менеджером команд. "По сути, это было управление спортивным клубом – мы находили команды, спонсоров и думали, как правильно их соединить. Но впоследствии этот проект пришлось заморозить", – рассказывает Дима.

Однако там парню удалось зарабатывать около 10 тысяч долларов в месяц, и этот капитал Дмитрий вложил в рекламный бизнес. Формально основателем компании стал отец, а Дима бросил школу, чтобы отдавать своему делу больше времени.

Украинское законодательство и детское предпринимательство

По трудовому договору, в Украине можно работать с 16 лет. В случае, если эта деятельность не мешает учебе в школе и есть разрешение родителей, трудоустроиться можно с 14 лет.

Однако зарегистрироваться предпринимателем можно только с 16-летнего возраста и только с согласия родителей. Те, кто моложе, не имеют права совершать какие-либо бизнес-сделки, предлагать системные услуги и зарабатывать на этом.

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Поэтому другие подростки имеют только два пути: либо работать нелегально, не платить налоги, что чаще всего и происходит, либо оформить бизнес на родителей или совершеннолетних друзей.

Известно, что сейчас в Украине пытаются заработать тысячи детей. Они проводят экскурсии, готовят кофе, ремонтируют телефоны, покупают в Китае вещи и перепродают их друзьям и тому подобное.