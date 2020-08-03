Пандемия коронавируса и длительная самоизоляция повлияли на многие украинские семьи. Какие же признаки свидетельствуют, что брак находится на грани развода, и что следует делать, обнаружив их – узнавайте в материале.

Отношения мужчины и женщины всегда зависят от стремления обоих развивать их. Поэтому крах брака предугадать невозможно. Однако есть признаки, которые могут помочь понять, что надо бить тревогу и начинать исправлять ситуацию, пока не дошло до развода. Об этом рассказал ведущий "Любовь на выживание" и психолог по образованию Олег Кензов, передает Новый канал.

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Слишком много критики

Едкая критика уже разрушила много браков. Особенно, если ваша половинка не намерена обсудить проблему, а начинает разговор с обвинений. Это может касаться как серьезных тем в браке, так и обычных бытовых. К примеру, если мужчина или женщина не купили каких-то продуктов в магазине, в их адрес сразу же сыпятся обвинения в праздности или равнодушии. Конечно, большинство людей в этом случае займут позицию обороны, и разговор превращается в скандал.

Избегание друг друга

Еще один тревожный признак, это когда вторая половинка внезапно начинает избегать общения с вами. Сразу появляются десятки дел на работе, важный этап в учебе или хобби, или же дом всегда переполнен гостями. Это может быть способом убежать друг от друга под любым предлогом. В конце концов партнеры отдаляются и обдумывают, стоит ли продолжать эти отношения.

Вы представляете себя одиноким человеком

Если важные решения не обсуждаются и не принимаются с партнером: такое поведение свидетельствует о разрушении семьи. Ведь вы уже бессознательно представляете себя одиноким человеком, способным строить свою жизнь, учитывая только собственные интересы.

Нежелание общаться друг с другом

Именно по общению можно определить близость людей. Если разговоры заканчиваются недоразумениями или партнеры вообще отказываются обсуждать важные для обоих темы, то это очень тревожный сигнал. И чем чаще такие ситуации случаются в браке, тем труднее сохранить его.

Что делать, когда вы видите эти признаки в браке

Как и в медицине, чем быстрее выявить проблему, тем легче ее решить. Рекомендуем обратиться к психологам или же прочесть литературу на тему восстановления отношений или избежания конфликтов. Поход к семейному психологу – это не стыдно, а практика, которая может помочь спасти отношения. Кроме этого, пары могут пойти на примирение по инициативе хотя бы одного партнера и обсудить все детали, которые вызывают скандалы.

Еще одним методом налаживания отношений в браке являются совместные воспоминания. При случае вспомните с партнером счастливые моменты, которые и зародили любовь. Такие воспоминания могут помочь наладить общение и укрепить чувства ко второй половинке.