Если карантин не дает вам возможности увидеться со второй половинкой, то не стоит унывать, ведь мы подготовили для вас несколько романтических идей. Но они также могут подойти и тем парам, которые проводят карантин вместе или даже с детьми.

Хотя мы все очень изменились в условиях карантина, но чувства и любовь ко второй половинке остались такими же, пишет издание Woman.

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Романтические идеи для пары на карантине

Отправить курьера с едой

Это актуально для тех, кто проводит карантин отдельно от любимого человека. Служба доставки еды всегда работала во время изоляции. Поэтому вы смело можете отправить девушке или парню ее/его любимую пиццу или любые другие вкусности. И это точно понравится вашей половинке.



Курьером можно даже цветы / Фото Ideausher

Записать видео с песней, стихотворением или танцем в собственном исполнении

Это будет очень мило и, возможно, даже смешно, но это идеальный вариант поднять партнеру настроение и напомнить о себе. Вы можете посвятить ему/ей собственную выдуманную песню, стихотворение, танец, картину, что угодно. И неважно, будет ли это сделано красиво, в любом случае это будет момент, когда вы сможете поразить любимого человека.

Отправить любовную записку

Это очень милый и романтичный жест – написать письмо. Или можно даже романтическое СМС-сообщение. Даже если вы находитесь в пределах одной квартиры, то можно весело обменяться посланиями с помощью питомцев – кота или собаки.

Отправьте любимому человеку любовное письмо / Фото Клуб поэзии

Пригласить в онлайн-театр

Сейчас в интернете можно посмотреть любой фильм бесплатно или даже найти трансляцию спектакля – это хорошие идеи для романтического свидания, если вы отдельно живете. Советуем включить приглушенный свет и запастись любимыми вкусностями, будь то чипсы, конфеты или фрукты, или даже выпить вина, ведь дома это можно делать не только в антракте.