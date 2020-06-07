4 романтических поступка, которые пара может сделать на расстоянии во время карантина
Если карантин не дает вам возможности увидеться со второй половинкой, то не стоит унывать, ведь мы подготовили для вас несколько романтических идей. Но они также могут подойти и тем парам, которые проводят карантин вместе или даже с детьми.
Хотя мы все очень изменились в условиях карантина, но чувства и любовь ко второй половинке остались такими же, пишет издание Woman.
Интересно! Как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина: советы психолога
Романтические идеи для пары на карантине
- Отправить курьера с едой
Это актуально для тех, кто проводит карантин отдельно от любимого человека. Служба доставки еды всегда работала во время изоляции. Поэтому вы смело можете отправить девушке или парню ее/его любимую пиццу или любые другие вкусности. И это точно понравится вашей половинке.
Курьером можно даже цветы / Фото Ideausher
- Записать видео с песней, стихотворением или танцем в собственном исполнении
Это будет очень мило и, возможно, даже смешно, но это идеальный вариант поднять партнеру настроение и напомнить о себе. Вы можете посвятить ему/ей собственную выдуманную песню, стихотворение, танец, картину, что угодно. И неважно, будет ли это сделано красиво, в любом случае это будет момент, когда вы сможете поразить любимого человека.
- Отправить любовную записку
Это очень милый и романтичный жест – написать письмо. Или можно даже романтическое СМС-сообщение. Даже если вы находитесь в пределах одной квартиры, то можно весело обменяться посланиями с помощью питомцев – кота или собаки.
Отправьте любимому человеку любовное письмо / Фото Клуб поэзии
- Пригласить в онлайн-театр
Сейчас в интернете можно посмотреть любой фильм бесплатно или даже найти трансляцию спектакля – это хорошие идеи для романтического свидания, если вы отдельно живете. Советуем включить приглушенный свет и запастись любимыми вкусностями, будь то чипсы, конфеты или фрукты, или даже выпить вина, ведь дома это можно делать не только в антракте.