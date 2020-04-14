42 тысячи детей вернулись из интернатов в семьи из-за пандемии коронавируса

Из-за распространения коронавируса COVID-19 детей из интернатных учреждений вернули в семьи. Всего 42 тысячи детей покинули школы-интернаты, дома ребенка и центры социально-психологической реабилитации.

Однако сделали это с нарушением – специалисты не проверили тамошних условий проживания для детей, говорится на сайте благотворительной организации "СОС Детские Городки Украина".

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"Мы всегда подчеркиваем вредность институциональных условий и делаем все для воспитания детей в семьях. Но перемещение детей из интернатов в семьи должно происходить при наличии надлежащих условий для детей. Сейчас эта работа не проведена", – отметили в организации.

Кроме того, там добавляют, что специалисты по социальной работе и служб по делам детей не обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспортом и связью. А это делает невозможным осуществление надзора и предупреждения обстоятельств, которые могут привести к заражению ребенка или жестокому обращению родителей с собственными детьми.

Поэтому благотворительная организация "СОС Детские Городки Украина" написала обращение в Кабмин, Минсоцполитики, МОН и Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы о недопустимости поставить под риск 42 тысяч детей.