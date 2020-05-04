4 причины, почему люди предают в отношениях

Взаимное доверие является основой для любых отношений. Особенно в романтических отношениях доверие и верность – это "хрупкие ниточки, которые связывают между собой партнеров". Однако влюбленные часто предают друг друга и даже не признаются в этом, считая ложь – лучшим выходом.

Согласно исследованию, неверность является главной причиной разводов между супружескими парами, пишет издание Allwomentalks.

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Но почему именно партнеры решают предать любимого человека? Ниже приведены четыре основные причины.

Почему люди предают друг друга

Исчезло или уменьшилось чувство любви

Уменьшение любви – это самая очевидная причина, почему человек может решить предать любимого человека. Ведь искра в романтических отношениях быстро угасает, поэтому когда появляется рутина, пара может меньше интересоваться друг другом и ищет счастья "на стороне".

Отметим, что не всегда означает, что вы не любите своего партнера, то разойдетесь. Большинство влюбленных остаются вместе из-за стабильности и безопасности, которые предлагают эти отношения, несмотря на отсутствие романтических чувств друг к другу.

Возможность и обстоятельства

Обстоятельства и определенные ситуативные факторы могут увеличить шансы предать второй половинке, даже если это будут всего лишь мимолетные моменты. Кроме этого, это (измена – 24 канал) может произойти из-за алкоголя или потребности в физической поддержке после травматического события.



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Эмоциональная проверка

У всех людей есть "врожденная потребность" чувствовать себя понятыми и видеть, что их ценят. Поэтому, когда люди в отношениях не получают эмоционального подтверждения этого от своего партнера, они стремятся найти это чувство с другим человеком.

Проще говоря, эмоциональная проверка отношений – это потребность быть услышанным и признанным. Она может успокоить тревоги и комплексы человека. Интересно, что эмоциональная неверность становится даже более частой, чем физическая неверность.

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Скука

Скука – это опасное чувство в отношениях, если его не держат под контролем. И хотя чувствовать скуку вполне естественно, через несколько лет в отношениях это может "выйти из строя", если скука задерживается слишком долго.

Так, когда партнеры чувствуют, что в отношениях не происходит ничего интересного, они часто решают заполнить пустоту в своей жизни, уйдя в другие отношения.