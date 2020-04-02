4 признака того, что бывший до сих пор вас любит

Даже если пара разошлась по доброй воле и до сих пор поддерживает дружеские отношения – это не означает, что у вас не осталось чувств друг к другу. Часто после разрыва парень или девушка продолжают получать сообщения, смотреть сториз или ставить лайки в соцсетях друг друга. Но случайно ли это? Мы приведем несколько признаков, которые свидетельствуют, что бывший до сих пор вас любит.

Бывший не теряет контакт с вами

Не обязательно очень показательно проявлять свои чувства, пишет Cosmo. Ваш предыдущий парень может просто так реагировать на ваши сториз в соцсетях, просить помощи или просто прислать смешную картинку в сообщении. Так или иначе, но он напоминает о себе и никак не исчезает из твоей жизни, что не просто так.

Интересно! 6 причин, почему вы до сих пор одиноки и не имеете отношений

Вы вызываете у него определенные эмоции

Любая реакция – это эмоции, которые показывают неравнодушие человека. Парень может не говорить, что до сих пор любит вас, но проявлять эмоции. Запомните, по-настоящему разлюбил – это когда вы можете быть в одной комнате, но ему будет безразлично.

Он продолжает оправдывать ваш разрыв

Если парень оправдывает разрыв или до сих пор ищет причину расставания – то это вовсе не означает, что он изменился и стал лучше. Просто ему нравится копаться в теплых воспоминаниях и держаться за то, что некогда было реальностью.



Бывший парень может скрытно любить вас / фото Pixel

Он делится с вами важными планами

Речь не о поехать в отпуск, сходить на новый фильм или посетить концерт. Но если он делится важными планами, в частности что решил уволиться или меняет квартиру и т. д, то это является признаком любви к вам.