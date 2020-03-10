4 совета для пар, которые помогут избежать разрыва

Мысль о разрыве или разводе, в частности из-за проблемы в отношениях, вызывает настоящий страх среди пар, которые прожили вместе много лет. Но есть способы снова влюбиться в своего партнера и сделать отношения уникальными с помощью простых приемов, которые можно выполнять ежедневно.

Даже если вы переживаете, что ваши отношения или брак "застрял" или на грани разрыва, то прежде чем даже подумать о разводе, дайте своим отношениям еще один шанс и действительно поработайте над сближением друг с другом, пишет Yourtango.

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Почему пары продолжают отношения, которые на грани разрыва

Из-за страха быть брошенными или обидеть

Пары часто остаются вместе, потому что не хотят нанести вред чувствам другого человека или боятся быть одинокими. Некоторые могут сказать, что это "из-за детей", финансовых проблем или любой другой причине, кроме истины: "потому что я не хочу быть одиноким!"

Но отношения с кем-то, с кем вы не хотите быть, – это не дружелюбный акт. Вы действительно думаете, что ваш партнер не чувствует, насколько вы не интересуетесь к ими? К тому же, это делает каждый день вместе более болезненным для вас обоих.

Из-за привычных дел, которые делают отношения скучными

Человеческий мозг хочет максимально создать привычки в вашей жизни. Именно поэтому пары могут находиться в длительных отношениях. Но скучно постоянно задавать одинаковые вопросы, есть в одних и тех же местах, заниматься сексом в тех же позах и тому подобное. Из-за этого браки/отношения могут выглядеть несвежими и скучными через некоторое время.



Нудные и несчастливые отношения приведут к разрыву / Фото Oluo

4 совета для пар, как улучшить отношения

И даже если вы чувствуете, что потеряли связь и не можете вспомнить время, когда ваши отношения были захватывающими, вы все же имеете возможность зажечь искру в паре. Ниже приведены четыре веселых способа, которые помогут улучшить сексуальную жизнь, наладить отношения и усилить близость в браке.

Ставьте партнера в приоритет

Помните, как вы когда-нибудь задумывались над потребностями и желаниями своего партнера? Вы хотели удивить его и заставить себя чувствовать себя лучше. Самое полезное, что вы можете сделать в любых отношениях – это сделать его счастье своим желанием.

Ведь когда кто-то чувствует себя хорошим, счастливым и радостным за вас, то он/она будет думать хорошо о вас и чувствах. Настройтесь на то, что вам нравится друг в друге, а не сосредоточьтесь на том, что вы не делаете. И поймите, что в любви и отношениях детали имеют наибольшее значение.

Включайте юмор и веселье в отношения

Не забудьте посмеяться со своим партнером и устроить какие-то приключения, которые вам обоим понравятся. В конце концов, какой смысл жить, если вы не можете наслаждаться моментом? Юмор и шутки могут быть полезны для вашего психического здоровья.

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Попробуйте новые вещи в сексе

Это может быть очень полезным в отношениях. К тому же, стоит не только экспериментировать, но и просто говорить о сексе и интимных желаниях. Например, вы можете решить улучшить отношения, решив заниматься сексом ежедневно в течение двух недель. Или, возможно, попробуйте установить таймер и целоваться в течение 5 минут ежедневно. Благодаря этим новым знаниям вещи быстро могут стать намного более увлекательными.

Но убедитесь, что есть четкие параметры, на которые вы оба согласны, и что у вас есть план корректировки, если он не сработает.

Относитесь к своему партнеру как к самому сокровенному человеку в мире

В йоге есть поговорка: "Все, что ты на самом деле имеешь, это 24 часа!". Поэтому представьте своего партнера самым интересным человеком в вашей жизни и уделите ему свое внимание.

Будьте вместе в путешествии и станьте человеком, которого он тоже видит интересным. Развивайте свой характер, познавайте себя и знайте, что самое интересное место не в вашей голове, а в людях и жизни вокруг вас.