4 совета психологов, как воспитать радостных и счастливых детей

Все родители стремятся, чтобы их дети были здоровыми и счастливыми. Но у каждого разное понимание того, как этого достичь. Нет единого идеального способа в воспитании. Но эксперты поделились советами, которые помогут привить счастье вашим малышам.

"Подумайте о счастье как о наборе навыков, а не врожденном качестве. Попробуйте считать счастье подобным к изучению языка и научите ребенка счастью, как грамматике", – говорит автор книги "Поднятие счастье: 10 простых шагов для более радостных детей и счастливых родителей" Кристин Картер изданию Mind Body Green.

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Поэтому эксперты по вопросам воспитания поделились своими советами, как воспитать радостных и счастливых детей.

Научить доброте

Часто дети сосредотачиваются на собственных потребностях, а не на том, чтобы помогать другим, но это не сделает их счастливыми. "Мы считаем, что счастье возникает из-за того, что ты достаешь вещи для себя, но оказывается, что дарение (помощь другим) приносит больше счастья", – утверждает психолог Ричард Райан.

Это доказывает и исследование, которое показало, что чем больше люди помогали другим, тем счастливее они были. Гарвардский психолог Ричард Вайсборд предложил следующие рекомендации по воспитанию добрых детей:

Сделайте заботу о других приоритетом, подчеркивая важность доброты. Предоставьте возможность детям заниматься заботой и благодарностью, расширяйте помощь вашего ребенка не только на друзей и семью, показывайте собственный нравственный пример для подражания.

Поощряйте оптимизм

Помощь ребенку видеть оптимизм может облегчить его восприятие жизни в тяжелые подростковые годы. Австралийские исследователи обнаружили, что более оптимистичными являются дети от 12 до 13 лет, они имеют меньше шансов на то, что впадут в депрессию.

Но даже если ваш ребенок не является естественно позитивным, он может этому научиться. Так, когда возникает какая-то проблема, призывайте ребенка признать ее и подумать о том, что ее вызвало, и как он/она могли бы улучшить ситуацию.



Поощряйте у ребенка оптимизм / Фото Unsplash

Кроме того, помните, что ваш ребенок найдет свое положительное мировоззрение, поэтому вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, показывайте ему, что во всем есть что-то хорошее.

Не учите идеальности

Поощрять ребенка делать все возможное – это одно, но сосредотачивать его делать все идеально – это совсем другое. Психологи говорят, что важнее хвалить детей за их усилия и упорный труд, чем за их интеллект или умение.

Так, психолог Стэнфордского университета Кэролайн Дуэк в исследованиях выявила, что когда детей хвалили за интеллект в решении головоломки, они были менее готовыми взять на себя сложную задачу. Зато те, кто получил положительные отзывы за упорную работу, зачастую решали попробовать более сложное задание.

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"Дети чувствуют себя умными, когда работают над чем-то по-настоящему тяжелым и делают прогресс. Поэтому мы должны научить детей, что вполне нормально делать ошибки, ведь на них мы осознаем самые лучшие уроки жизни. Научите детей пониманию, что нормально не всегда быть идеальным", – говорит Дуэк.

Развивайте силу воли

Одним из важнейших качеств в достижении успеха является самодисциплина – способность откладывать отдых и упорно работать над каким-то делом.

Ученые провели интересное исследование, как реагируют дошкольники, если им дают выбор съесть один зефир сразу или два, если они подождут 15 минут. Так, те, кто смог подождать и получить двойную награду, впоследствии достигали более высокий уровень успеха и счастья.

Поэтому исследователи говорят, что вы можете помочь детям развить силу воли, сосредоточившись на награде в будущем. К тому же, обучение самодисциплине может помочь детям лучше справиться со стрессом.