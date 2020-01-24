4 способа воспитать сына, который будет уважать женщин

Родители должны воспитывать детей так, чтобы те уважали и признавали достоинства другого человека. В частности, уважение к женщинам связано со слабостью и чувствительностью прекрасной половины человечества.

Психологи отмечают, что в воспитательном процессе необходимо отойти от гендерной принадлежности и объяснять ребенку, что каждый человек заслуживает хорошего отношения к себе.

К теме! Как быть более внимательными к детям: 5 простых и интересных способов

Советы, как воспитать мальчиков, которые будут уважать девушек, опубликовало издание Mind Body Green.

Научите уважительно говорить о женщинах

Всегда нужно говорить о прекрасной половине людей с уважением, избегая нецензурной лексики или оскорблений. Кроме того, продемонстрируйте уважение к женщинам старшего возраста в вашей семье по принципу, что женщины имеют ценность в своей мудрости.

Покажите, что все женщины могут достичь успеха

Когда говорите детям про то, как работают женщины, расскажите и о том, что они достигают успеха так же, как и мужчины.

Покажите, что стоит верить в собственные способности. Независимо от того, работает ли женщина вне дома или нет, сыновья должны видеть, что они имеют выбор.

Поощряйте эмоции сына

Слишком часто парней хвалят за их достижения, а не за то, как они обращаются со своими друзьями. Зато девушки получают похвалу за свой внешний вид и сопереживание, а не за их достижения.

Чтобы привести это в равновесие, важно развивать способность ребенка к самовыражению и самоанализу. Например, спросите сына о том, что он думает о женщинах и как он относится к определенным вещам.

Должно быть большое участие папы в воспитании

Насколько это возможно, привлекайте отцов к повседневной работе, чтобы донести до своих сыновей, что папа уважает маму.

Показывайте все на своем примере. Начать можно с обыденных вещей: пусть отец покажет сыну, как заботится о маме, открывает ей дверь, подает руку, говорит комплименты и тому подобное.